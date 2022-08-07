روسيا: النفط كاف لـ 39 عاماً

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صرح المدير العام للجنة الروسية للموارد المعدنية إيجور شبوروف، بأن احتياطيات روسيا المؤكدة من النفط والغاز ستكون كافية لمدة 39 و80 عاما، على التوالي، في حين أن احتياطيات الفحم ستكون كافية لفترة أطول.

وقال إنه وفقا لبيانات السجل الوطني المحدثة، ستصبح حصة الاحتياطات المؤكدة مربحة بالنسبة للنفط بنسبة 65 % من الاحتياطي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة. وأشار إلى أن احتياطيات النفط المربحة لروسيا ستكون كافية لفترة أقصر بكثير من 40 عاما، وأنه لم يتم إجراء جرد للفحم والغاز حتى الآن ولهذا السبب لم تتضح حتى الآن حصة احتياطياتهما المربحة.