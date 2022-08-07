«بيتك» يشارك في رحلة ميدانية لإغاثة «الروهينغا»

مال وأعمال

بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك، في رحلة ميدانية الى مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلادش للاطلاع على آخر مستجدات المشاريع الاغاثية التي تقوم بها مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يأتي ذلك ضمن اطار مذكرة التفاهم والتعاون التي وقعها «بيتك» مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة الكويت في وقت سابق، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى البنوك في الكويت والمنطقة، حيث قدّم «بيتك» معونة مالية بمبلغ 540 الف دولار اميركي للمفوضية من اجل الاستجابة الطارئة للاجئي الروهينغا في بنغلادش. وخلال زيارته الميدانية على رأس وفد «بيتك»، أشار مدير مركز خدمات العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في «بيتك» عبدالله السيف، الى ان وفد «بيتك» نظم عدة زيارات الى مرافق مختلفة في مخيمات لاجئي الروهينغا، معربا عن سعادته بالجهود التي تم بذلها في سبيل تخفيف معاناة اللاجئين وتحسين الظروف القاسية التي يتعرضون لها.

كما ثمّن السيف دور المفوضية في تنفيذ مبادرات مختلفة لتعليم لاجئي الروهينغا وتأهيلهم، مبينا ان التعليم هو افضل ما يمكن تقديمه للاجئين جنبا الى جنب مع اساسيات المعيشة بهدف تمكينهم ومنحهم المقومات اللازمة التي تساهم في تخفيف معاناتهم وبناء مستقبل أفضل. ولفت السيف الى ان وفد «بيتك» لمس خلال الزيارة الميدانية،

وجود طاقات مختلفة من الاطفال اللاجئين الذين من الممكن ان يكون لهم مستقبل مشرق في حال مواصلة الاستثمار في تحسين مستويات التعليم لديهم ومنحهم الفرص المناسبة لعيش حياة طبيعية، مؤكدا دور «بيتك» المجتمعي المتميز في هذا الاطار.

وأشار الى ان «بيتك» يمتاز بسجل حافل في المبادرات المجتمعية الاستراتيجية المشتركة داخل الكويت وخارجها بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية في الجهود الاغاثية، مبينا ان ذلك يعكس ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية، وينسجم مع سمعة الكويت ومكانتها البارزة عالميا في العطاء وترسيخ قيم العمل الانساني.

