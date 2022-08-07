«تكنولوجيا المعلومات»: الميزانية تشكِّل حجر الزاوية في التخطيط الحكومي

مال وأعمال

تحت رعاية المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات «CAIT» هيا الودعاني، أقيمت ورشة عمل افتراضية بعنوان» اعداد ميزانية نظم وتقنية المعلومات» بمشاركة ما يقارب 200 من موظفي الجهات الحكومية المختلفة المشرفين على اعداد ميزانيات تقنية المعلومات في البلاد، حيث تطرقت الورشة الى آليات ادراج المشروعات المتكاملة والتصنيف الفني الخاص بها، اضافة الى معايير توثيق المبررات وأولويات ترتيب وتجميع الاحتياجات.

المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات «CAIT» هيا الودعاني قالت إن الورشة تستهدف التوعية وتبادل الخبرات بشأن كيفية اعداد الميزانية الخاصة باحتياجات نظم وتقنية المعلومات، ولفتت الودعاني الى تشكيل فريق متخصص من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات» CAIT» مكلف بالمتابعة والتواصل والتجاوب المباشر مع المسؤولين عن اعداد الميزانيات الخاصة بنظم وتقنية المعلومات بجميع ومختلف الجهات الحكومية، لدعمها ومساعدتها في انجاز الميزانية الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة المالية.

بدوره قال نائب المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات «CAIT» الدكتور عمار الحسيني إن ورشة إعداد ميزانية نظم وتقنية المعلومات تأتي في اطار جهود الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لدعم الجهات الحكومية في مسيرتها للتحول الرقمي وتطوير أعمالها.

