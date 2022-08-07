«برقان»: 1000 دينار لكل فائز في سحوبات «كنز»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان أسماء العشرين فائزاً في السحب الشهري لحساب كنز، الذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار كويتي. يدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز، الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار كويتي لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب.

أسماء الفائزين: عبدالله ابراهيم الحميم ، عابدة برفين سرور، عادل بديوي الفهد، براك سعيد الفضلي، بشاير محمد الشطي، هادي فهد العجمي، هناء خلف المطلق، هدى ابراهيم بيزار، حمود بودستور، جوزار بانكودوالا، مشاعل عبدالحميد سلمان، ميرفت قاسم نجم، محمد علي قبازرد، محمد محسن ذاكري، منى اسماعيل ميرزا، نوره عبيد الظفيري، راجولا هلال هلال، روى مارون نعمة الله، سلوى حسن المهنا، وسهيل دحام ظاهر.

ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحباً ربع سنوي يمنح الفرصة للفوز بمبلغ 25000 دينار كويتي، وجائزة نصف سنوية بقيمة 350000 دينار كويتي وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1,500,000 دينار كويتي. ويوفر حساب كنز أيضا فرصاً أكبر لـ29عميلا سنويا للفوز بجائزة سحب الخاص بالفروع، التي تبلغ قيمتها 5000 دينار كويتي. حساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كويتي كحد أدنى.

