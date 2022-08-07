«KIB» يتوج الفائزين الـ 4 في أول سحب من حملة صيف 2022

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن الرابحين في السحب الأول لحملته الصيفية والمصممة للبطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، حيث تم السحب بإشراف وزارة التجارة والصناعة، و قد فاز كل من عباس بدر عبدالعزيز القطان، ومريم عبدالله خضر الفارس ،ومريم يوسف حمود السويلم، عبدالله غازي عواض المطيري بجائزة السحب الشهري وهي قسيمة سفر بقيمة تصل لغاية 1,000 د.ك لكل منهم.

وقد تأهل الفائزون الأربعة من عملاء «KIB» للدخول في سحب شهر يونيو بعد استيفائهم لشروط الحملة، التي تطلبت منهم إنفاق مبلغ 500 د.ك شهرياً كحد أدنى من بطاقات الائتمان: فيزا الذهبية، بلاتينوم، سيجنتشر، إنفينيت، وورلد ماستركارد، أو 100 د.ك شهرياً كحد أدنى من فيزا مسبقة الدفع، أو ما عادل ذلك بالعملات الأخرى، خلال فترة الحملة، والتي تمتد بين 1 يونيو حتى 31 أغسطس من العام الجاري. كما سيستمر الفائزون في الاستفادة من برنامج مكافآت الاسترداد النقدي على معاملاتهم المصرفية.

ويذكر أن الحملة الصيفية لحاملي البطاقات الائتمانية و فيزا مسبقة الدفع من KIB قد أطلقت لتتوج 12 رابحاً من عملائه بقسائم سفر لأي وجه يرغبون بها، وذلك ضمن 3 سحوبات شهرية بإشراف وزارة التجارة والصناعة. علماً بأن فرصهم المحتسبة للمشاركة بالسحوبات تصل إلى 3 فرص عند الانفاق بالعملة المحلية ولغاية 6 فرص على المعاملات الدولية، بما يشمل العمليات الشرائية والعمليات الإلكترونية التي تمت محلياً أو دولياً، وذلك خلال فترة الحملة.

وفي كلمة من المدير التنفيذي لخدمات البطاقات في البنك، ديما المليفي قالت : «يسعدنا أن نهنئ كلاً من الرابحين الأربعة على فوزهم بجائزة الحملة الترويجية لصيف 2022، ونتمنى لهم رحلة صيفية شيقة وممتعة، كما نتمنى للمشاركين الآخرين حظاً أفضل في السحبين القادمين».

هذا وأكدت المليفي أن الحملة الصيفية 2022 من KIB قد نجحت في أن تنال مشاركة واستحسان العملاء من حاملي بطاقات البنك الائتمانية المذكورة ومسبقة الدفع، قائلة: «باعتبارنا (بنك للحياة)، يسعدنا أن نشارك عملاءنا تجهيزاتهم لرحلات الصيف لهذا العام ومواسم التسوق فيه، ونعدهم دائماً بابتكار المزيد من الحملات التي تلبي احتياجاتهم وتمنحهم تجربة مصرفية مميزة في مثل هذه المناسبات، مع التزامنا التام بدعمهم والتواصل معهم على مدار الساعة خلال السفر، لا سيما عند استخدامهم للبطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع».

