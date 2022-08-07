«زين» استعرضت تجربتها الرائدة بقطاع الاتصالات الكويتي لطلبة «الهندسة»

مال وأعمال

استضافت زين، المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت، طلبة وطالبات كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت - تخصص الهندسة الكهربائية والاتصالات بمقرها الرئيسي في الشويخ، وذلك لتعريفهم على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات الكويتي.

وأتت هذه البادرة انطلاقاً من إيمان زين بأهمية دور القطاع الخاص في دعم المنظومة التعليمية بالدولة وتبنّي مستقبل الشباب الكويتي، حيث تعتمد من خلال وجودها في العديد من الفعاليات التعليمية كالندوات الأكاديمية والمعارض الوظيفية وغيرها على جذب الكفاءات الوطنية القادرة على إثراء منظومة العمل لديها، كما تؤكّد الشركة على التزامها بدعم قطاع التعليم، وتعتبره من القطاعات التي تقع على رأس أولوياتها لما له من دور محوري في مسيرة التنمية.

وجاءت الزيارة بالتعاون مع معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين – فرع الكويت IEEE Kuwait))، بحيث عرّفت الشركة الطلبة الزائرين على عدد من أهم الجوانب التقنية والإدارية في الشركة، منها قطاع الشبكات وتكنولوجيا الاتصالات، وقطاع العلاقات المؤسسية، وقطاع رعاية العملاء. وقامت زين بمناقشة تأثير التقنيات الحديثة مثل الجيل الخامس 5G والذكاء الاصطناعي (AI) على تطور قطاع الاتصالات المحلّي، كما شملت الزيارة جولاتٍ ميدانية داخل مركز البيانات الخاص بزين الذي يُعتبر من مراكز البيانات الأكثر ريادةً في الكويت، وزيارة لمنصة زين للإبداع ZINC، وزيارة لمركز الاتصال 107 لتعريف الطلبة على أساليب خدمة العملاء المتبعة في المركز وكيفية الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة لأكبر قاعدة عملاء في الكويت.

ومن جانبٍ آخر، عرّفت زين الطلبة والطالبات على أبرز مهام قطاع العلاقات والاتصالات، وأهمية القطاع، والاستراتيجيات المتبعة في كل من الإدارات فيه، والتي تشمل العلاقات المؤسسية، والعلاقات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، بالإضافة إلى الابتكار وريادة الأعمال. وتُكرّس زين المزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز من تطوير العملية التعليمية والتنمية البشرية في الدولة بجميع المجالات.