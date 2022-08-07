«وربة» و«Virgin» يوقعان شراكة تعاون

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن إبرام اتفاق شراكة وتعاون مع شركة Virgin للاتصالات وذلك لتوفير عروض حصرية وفريدة من نوعها لعملاء البنك.

وحول هذه الشراكة صرح نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والخزانة في البنك أنور بدر الغيث أن البنك يسعى دائماً لتقديم وطرح أفضل الخدمات والمنتجات الرقمية، التي تلبي تطلعات العملاء وتوفر لهم تجربة مصرفية فريدة من نوعها، وأشار إلى أنه سيتم تقديم العديد من العروض الحصرية تحديداً لعملاء حساب BLOOM عبر طرح المزيد من المزايا والحوافز والمكافآت لهم، بالإضافة إلى مشاركتهم الفورية في السحوبات الأسبوعية والشهرية».

وأوضح أن: «الخدمات المصرفية الرقمية التي تعتبر ركيزة التطور في عالم البنوك حول العالم أضحت واقعاً نتعايش معه بصورة يومية، في ظل التطورات الهائلة التي شهدتها في السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى انفراد وتميز بنك وربة في هذا المجال، كونه من أوائل البنوك التي استثمرت في هذا المجال منذ أعوام، وأثبت وبقوة نجاحه وتفوقه عن جدارة. وأفاد بأن التعاون الجديد مع شركة Virgin للاتصالات سيقدم مجموعة متنوعة وواسعة من الخدمات والمنتجات الحصرية التي تلبي احتياجات العملاء ومن ضمنها عملاء BLOOM أينما كانوا وفي أي وقت، حيث سيتم توفير باقات وعروض رقمية بالكامل مخصصة لهم تلبي احتياجاتهم وبامكانهم الاستفادة منها دون الحاجة لمراجعة أي فرع أو موقع.

وحول هذا التعاون، صرح مايكل كلندت – المدير العام ونائب رئيس إدارة المشاريع لمجموعة Virgin قائلاً: «تأتي مثل هذه الشراكات من ضمن استراتيجية الشركة وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية على مستوى عالمي و أول شركة اتصالات توفر خدمات رقمية بالكامل للهاتف النقال محلياً.

يذكر أن فيرجن موبايل تهدف إلى تقديم أفضل خدمات الموبايل لجميع القطاعات من خلال توفير تجربة مثالية للعملاء والمنتجات المبتكرة، وتسعى شركة Virgin وبنك وربة في مقدمة الابتكار والتمكين الرقمي وكلاهما رائد في هذا الصدد في صناعاتهما المختلفة.

