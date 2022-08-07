«فيوتشر تك» تقدم خدمات الحوسبة السحابية

مال وأعمال

حصلت شركة أنظمة تكنولوجيا المستقبل للحاسب الآلي (FutureTEC) على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتية (CITRA) لتقديم خدمات الحوسبة السحابية للقطاع العام في دولة الكويت كمزود رائد لخدمات الحوسبة السحابية في المنطقة.

جودة واحترافية

وبهذه المناسبة ،قال الرئيس التنفيذي لشركة FutureTEC) ) فراس العقلة إن هذا الترخيص يؤكد على جودة الخدمات السحابية «جود كلاود»، التي تقدمها الشركة، مضيفاً أنها تعتبر أيضًا تقديرًا لاحترافية كل شخص يعمل بجد وبلا كلل في الشركة لضمان تقديم خدمات سحابية آمنة وعالية الأداء لجميع العملاء بغض النظر عن مكان تواجدهم . وأكد العقلة أن تقديم خدمات سحابية مبتكرة كان شعار الشركة منذ البداية،مضيفا أن طاقم العمل في الشركة ومسؤوليها يسعون بكل جهد للمضي قدمًا في كل جانب من جوانب العمليات والخدمات التي توجت بتحقيق هذا الإنجاز الهام « وبين أن شركة (FutureTEC) تعد من أوائل مزودي الخدمات السحابية في منطقة الخليج والشرق الأوسط من خلال تقديمها لمجموعة واسعة من الخدمات ، وذلك وفق رؤيتها الإستراتيجية لمستقبل الخدمات السحابية.

جودة وكفاءة

وأوضح أن الشركة تقدم العديد من الخدمات ذات الجودة والكفاءة العالية في مجال الحوسبة العالية الأداء والتخزين واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات وغيرها لتلبية احتياجات الشركات التكنولوجية ومساعدتهم على التوسع والنمو من خلال نماذج مرنة في تقديم هذه الخدمات: عند الطلب، ومتاحة في دقائق، مع نموذج تسعير الدفع بحسب الاستخدام.

وأعرب العقلة عن شكر وتقدير لكل من عمل وساهم باي شكل في تحقيق هذا الإنجاز المتميز، ممتناً لكل موظف ساعد على جعل هذا الأمر ممكنا وعلى ارض الواقع، مشدداً على أن تحقيق هذا إنجازًا يعتبر نقطة انطلاق لإنجازات أكبر في المستقبل، والتي لن تكون ممكنة إلا من خلال روح الفريق الواحد المستمرة والتعاون، معرباً عن تقديرة لكل العملاء على ثقتهم الغالية التي أولوها للشركة، وهو ما يعد التزاماً مستمراً لدى (FutureTEC) لتقديم خدمات الحوسبة السحابية بأعلى وأجود مستوى.

شهادات دولية

ولفت الى أن الحصول على هذا الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لشركة أنظمة تكنولوجيا المستقبل للحاسب الآلي، يأتي إضافة مهمة إلى المجموعة المتكاملة من الشهادات الدولية التي حصلت عليها «FutureTEC» بما في ذلك ISO9001: 2015، ISO20001-1: 2018، ISO27001: 2013، ISO22301: 2012 بالاضافة الي شهادة الامتثال لمعايير PCI – DSS.

