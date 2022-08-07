«الوطني» يدعم «كن» لريادة الأعمال

مال وأعمال

انطلق برنامج «كن» لريادة الأعمال الاجتماعية برعاية بلاتينية لبنك الكويت الوطني، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك مع مؤسسة لوياك التطوعية. وتنظم لوياك هذا البرنامج للعام السابع على التوالي بالتعاون مع جامعة «بابسون» بهدف دعم الطلاب من خلال تحفيزهم على القيادة والابتكار بمشاريع تخدم تقدم المجتمع.

ويشهد البرنامج مشاركة واسعة من الطالبات والطلبة أعمارهم بين 12 و16 عاماً، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ويتخلله جلسات تدريب ونقاشات ومحاضرات وورش عمل تهدف إلى نشأة وتعزيز برامج اجتماعية رائدة في الكويت.

ويشارك قياديون من بنك الكويت الوطني في هذا البرنامج إلى جانب خبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة بهدف تقديم التدريب والخبرة والمشورة اللازمة للمشاريع المتنافسة.

وقالت مسؤول أول في إدارة العلاقات العام في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل «إن هذه الرعاية تأتي في إطار شراكة البنك الوطني الاستراتيجية مع لوياك وحرصه على توفير الدعم للشباب واتاحة الفرصة امامه للثقة بأفكاره.