مفهوم القيادة

آراء

اختلفت الطرق في تعريف ودراسة القيادة، ولكن أغلبها اشتملت بالتعريف على أنها مقدرة تأثير الرئيس على المرؤوسين في إطلاق طاقاتهم وتوجيههم لتحقيق الأهداف المنشودة طواعية دون إكراه للثقة المتبادلة. فالقائد الناجح يستطيع كسب ثقة العاملين والتجانس معهم، وإقناعهم بأن تحقيق أهداف المنظمة يعتبر نجاحاً شخصياً لهم وتحقيقاً لأهدافهم. فالقيادة ليست منصب، بل عملية مركّبة يقوم من خلالها القائد بالتأثير الإيجابي على العاملين معه في توحيد جهودهم وتشجيعهم وشحذ هممهم من أجل تحقيق الأهداف.

إن القيادة الحكيمة تؤثر في كل جوانب العملية الإدارية في المنظمة من خلال اتخاذ القرارات الحازمة والملتزمة باللوائح والقوانين لتحويل الأهداف إلى واقع باستخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية عن طريق التأثير والإلهام لتحقيق الأهداف المنشودة، كما تساعد على وضع الخطط المستقبلية التي تسهم في تقدم وازدهار المنظمة، كما أن سلوك وتصرف القائد الإداري هي التي تشجع العاملين وتحفّزهم إلى تحقيق تلك الأهداف.

تتعلق القيادة بالأفراد والأمور المتغيرة، والتحدي الأكبر في عملية القيادة هو صنع التغيير بالتأثير على الآخرين عن طريق رسم المباديء والأسس التوجيهية، ووضع استراتيجيات فاعلة تحفّز العاملين على العمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة برؤية طويلة المدى، بعكس الإدارة التي يتم فيها تنفيذ الخطط والإجراءات المحدّدة، ومراقبة الموارد وتوجيهها برؤية قصيرة المدى. فالقيادة استباقية بينما الإدارة تنفيذية.

تتمثل أهم خصائص القيادة الإدارية الناجحة في الإلمام الكامل باللوائح والقوانين، والعلاقات الإنسانية والتعاون مع المرؤوسين، والعدالة في التعامل معهم وتجنّب الأنانية وإعطاء الفرصة لإظهار مواهبهم، والقدرة على الهدوء والاتزان في معالجة الأمور، وضبط النفس والحزم في اتخاذ القرارات السليمة والسريعة بالمواقف الطارئة دون تهوّر، واتّباع الديمقراطية والقدرة على الابتكار والإبداع.

تكمن أهمية القيادة الإدارية في أنها الوسيلة الأساسية في تحويل الأهداف المطلوبة إلى واقع، لأنها تعتبر جسراً بين العاملين وخطط المنظمة عبر تدعيم الجوانب الإيجابية في المنظمة وتنمية العاملين وتدريبهم، وتقليص الجوانب السلبية عبر حل مشكلات العمل.

تفقد المنظمة قدرتها على تصور المستقبل في حال عدم وجود قيادة إدارية وبالتالي تفقد كل العناصر الإنتاجية فاعليتها، ويصعب على المنظمة التعامل مع المتغيرات البيئية الخارجية والتي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق الأهداف.

أخيرا وليس اخرا؛ إنّ المقياس الحقيقي للقيادة هو التأثير، فالقائد الناجح والفعال هو الذي يستطيع أن يطوّر المنظمة رغم التحديات والصعوبات، متسلّحاً بالمهارات الفنية والشخصية والإدارية والإنسانية، فجوهر القيادة ليس إلى أي مدى نتقدم نحن، ولكن إلى أي مدى نساعد الآخرين على التقدم، وهذا لا يتحقق إلا من خلال خدمة الآخرين وإضافة القيمة لهم وهذا يتطلب التخلي عن الأنانية، فالقادة الذين صنعوا أكبر اختلاف في حياة الاخرين كانوا أقل اهتماماً بمناصبهم وأكثر اهتماماً بالآخرين.

والله ولي التوفيق

