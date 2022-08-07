آراء

كنت مع عدد من الأصدقاء نتحدث بأمور الحياة وخلال الحديث قام أحدهم بمداخلة غيرت الموضوع حيث سألنا «هل يعرف أحدكم المسؤول الفلاني في المكان الفلاني؟ «لان صاحبنا تعب من تأخير انجاز معاملته ويحاول أن يبحث عن واسطة لإتمامها، وبدأ كل منا يدلو بدلوه حتى تحول الموضوع إلى حوار «تشكيلي وأشكيلك»

فمنا من يبحث عما يسمى بعضو خدمات من أعضاء مجلس الأمة كي يساعده في توظيف ابنه الذي تخرج منذ ثلاث سنوات وما زال يبحث عن عمل مناسب، والآخر صاحب شركة يشعر بالإحباط لان الجهات التي يحاول العمل معها فيها نوعا من الفساد الذي لا يستطيع هو أن يتعامل معه،

وبالنهاية كان الاستنتاج من هذا الحوار بأن المرتاح اليوم للأسف هو من يملك قنوات الواسطة أو هو من يستطيع التلاعب على الأنظمة لصالحه، وبالمقابل الشخص المستقيم وصل إلى حالة من الإحباط لتنحصر همومه في معاملات لا تنجز ومسؤولين لا يحترمون حقوقه والهم الأكبر يكمن في أبنائه الذين وصلوا إلى ذات الاستنتاج وأصبح للأسف الإيمان عندهم بأن العدالة غير موجودة وبأن مستقبلهم ونجاحهم مرهون بالواسطة وبالبحث عن هؤلاء الأشخاص المتلاعبين الذين سيفتحون لهم أبواب النجاح سواء المستحق أو غير المستحق.

نأخذ نفساً عميقاً،

عندما نتكلم عن العدالة في المجتمع فنحن نتكلم عن تكافؤ الفرص، نتكلم عن حقوق تصل لأصحابها، معاملات تسير بآليات محترمة، نتكلم عن مجتمع يشجع من يسعى للنجاح ويعاقب من يسعى للفساد، مجتمع لا مكان للواسطة فيه ولا يجد هؤلاء المتلاعبين فرصة لهم.

يسألني أحدكم إذا ما الحل؟

الحل في ترسيخ مبدأ العدالة وتثقيف المجتمع بها، في اختيار المسؤولين الذين يحترمون تطبيق الآليات لصالح الجميع، الحل في حكومة إلكترونية تسرع المعاملات وتطبقها دون الحاجه الى فلان وفلنتان، عندها فقط سوف نكون مجتمعا يُقَدَّر وَيُقَدِّر.