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آراء

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رأي

شهيد الحق


شهيدَ الحق قد وُوريتَ حيّا
خلفتَ وراءك الذِّكرَ الشذيّا
بذا حُزتَ الشهادةَ في وقارٍ
وعانقتَ المكارمَ والثريّا
تحملتَ المكارهَ في ثباتٍ
تسربلتَ الشهامةَ أحمديّا
تخلّقتَ المعالي منذُ مهدٍ
وتابعتَ الهدى الجدَّ النقيّا
فمَن بمروءةٍ جمعتْ خصالاً
ومَن قد لامسَ الكفَّ النديّا
ومن بشجاعةِ القلبِ المُعَنّى
وقد جابهتَ جبّاراً شقيّا
يهابونَ المناصبَ والدنايا
ولا يخشون ذا الإجلالِ شيّا
وقد زالوا وكم حملوا الرزايا
وظلتُم بيتَ طُهرٍ ألمعيّا
إذا جاءَ المُحَرَّمُ كلَّ عامٍ
ذكرتُ دِماكَ والنَّفَسَ الزكيّا
وأوجعت الفؤادَ شؤونُ طفٍّ
وقد قتلوا الحفيدَ الأزهريّا
ولم تكُ تطلُبُ الدنيا ولكن
أرادوها وكان العهدُ غيّا
تحوَّطَكَ البُغاةُ بكلِّ غدرٍ
وأنتَ بقيتَ طوداً هاشميّا
وعايَنَتِ المشيئةُ أمرَ كربٍ
وماتَ السِّبطُ مرفوعاً أبيّا
وعند اللهِ أنتَ خيارُ خلقٍ
ولم تزلْ الكريمَ الأمجديّا
ولم تزل الدُّنا تهوى حُسيناً
ولم تزل الدُّنا تشدو: عليّا
يزورُكَ بُكرةً قومٌ كرامٌ
وعِندَ البابِ قد باتوا عشيّا
وعندك كلُّ توّاقٍ مُحِبٍّ
وضيءِ الوجهِ إشراقاً وريّا
هنيئاً آلَ بيتٍ فضلَ ربٍّ
وفيكم أنزلَ الذِكرَ الجَليّا*
وصلى اللهُ في الأكوانِ جمًّا
على المبعوثِ بالحسنى نبيّا
أبي الزهراءِ هادينا لِبِرٍّ
وخيرِ الناسِ محمودِ المُحيّا
*?قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى? الشورى: 23.


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