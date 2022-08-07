لم يخلق نبياً!

آراء

يضع الله أحداً ما في طريق توقفت به طويلاً، لأنك لا ترى فيه نوراً ولا يقطع الصمت فيه صوت صادق، سنواتك تمضي وأنت تقف في وسطه لأنك تؤمن بداخلك بأنه ليس الطريق الذي تنشده أو تفرح بنهايته.

ثم تضع الأقدار في طريقك من يكون لك الضوء والصوت الذي تصدق كل ما يتغنى به، تطرب للنصائح وتركض باتجاه ما يشير إليك وكأنه سخر لك من دون خلق الله، كي يكون المرشد الذي تتبع خطواته، لتصل إلى ما تصبو إليه! وفي أثناء حرثك تتساقط القشور عنك مع كل معرفة، وفي كل ممارسة ومع كل تقدم، حتى تنتبه إلى الجوهر الذي بداخلك، ذلك الذي ما كنت لتعرفه لو لم تكابد وتعاني، وتلك المعاناة تجعلك تثق بالدليل! فتغمض عينيك مطمئناً وتتبعه آمناً دون أن تنتبه لما يعلق بك!

يسخر الله لك أحد خلقه، وتفرح وأنت تظن بفهمك البسيط أنه النجاة، ولا نجاة في مخلوق ناقص! قد يشعل لك النور ولكن لن يتمكن وإن جاهد نفسه بأن لا تصيبك عدواه.. شيء من ضعفه.. كسره أو يأسه، لابد وأن يتأثر جزء منك بجانبه المظلم دون إرادة منك أو منه، لأنه في الحقيقة يشبهك، ولد ناقصاً.. يتأثر ويحمل طفله الداخلي معه أينما كان.

أن نحب ونتأثر ونتعلم ونتتلمذ ذلك لا يعني أن نغيب عقولنا، وأن تلتحف قلوبنا ونجعلها تتوسد الطمأنينة، لا أكتب كي أذكر بأن تنتبه لكل ما تلتقطه من أثر تجد نفسك تعيش به دون إرادة فقط لأنك أحببت أو صدقت.

ذلك الذي اخترته لم يكن نبياً، قد يكون نوراً من حب أو من علم ومعرفة، أو يجمعكم سقف أو رابطة دم، المهم أن لا أحد يمكنه أن يأخذك إلى عالمك الذي نسجته إلاك، فقم بنفسك وأبذل جل جهدك واستقم كي تبلغ غايتك.

