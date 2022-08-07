في ذكرى احتلال العراق للكويت!

آراء

في صبيحة يوم الخميس 2/8/1990 كنت أركب سيارة مرسيدس سبعة ركاب قديمة، متوجهاً إلى جسر الملك حسين (اللنبي) لأعبره قاصداً عمّان الأردن، عبر إسرائيل، لأعود إلى مقرّ عملي في الكويت بعد زيارة لأهلي في غزة استمرت حوالي شهرين.

ونحن في السيارة سمعنا بأن الجيش العراقي اقتحم.. غزا.. احتل الكويت!

وبدأ راديو السيارة القديمة وسائقها وركابها الغزاويون البسطاء يتداولون هذا الخبر الطارئ، مرّة سائق السيارة يفتح على إذاعة إسرائيل ومرَّة على إذاعة لندن للتأكد من صحة هذا الخبر المفاجئ وتداعياته حتى وصلنا إلى الجانب الإسرائيلي من جسر الملك حسين جسر اللنبي سابقاً؛ فرأينا سيارات المسافرين إلى الأردن، ومعظمهم من زوار الضفة الغربية وقطاع غزة بالآلاف ينتظرون العبور إلى الجانب الأردني من الجسر لمقار أعمالهم في دول الخليج وغيرها!

عمَّت الفوضى بل والارتباك، الجانبين الإسرائيلي والأردني من الجسر، وبعد انتظار دام بضع ساعات زادنا قلقلاً وضجراً، عبرنا الجسر الخشبي المتهالك فسألني الضابط الأردني المتجهّم : إلى أين ذاهب؟!

فقلت له : إلى الكويت فردّ بجلافة : الكويت راحت صدام احتلها!

فقلت له: أسرتي هناك، زوجتي وأولادي الصغار، ولا بدَّ من أن أعود لهم سمح لي الأردني بالدخول على مضض.

وفي عمان - الأردن كانت الفوضى أعمّ، فقد انقطعت السبل بزوارها. والكثير منهم الغزاويون الفلسطينيون. حملة الوثائق المصرية الذين يعملون في الكويت!

الشاهد: أنا أريد العودة إلى الكويت، حيث أعمل وحيث توجد عائلتي الصغيرة كلها بأي وسيلة، المسألة بالنسبة لي ولأسرتي حياة أو موت!

فقالوا الطريق إلى الكويت مقفل، ثم إن دخولك الكويت الآن يلزمه فيزا من السفارة العراقية في عمان لا تنس أنك تحمل وثيقة سفر لاجئ فلسطيني. لا تخوّلك دخول أي دولة عربية. بما فيها مصر التي أصدرتها لك.

باعتبارك غزاويا / مصر المسؤولة عن غزة وأهلها من 1948 عام النكبة الأولى حتى 1967 عام النكبة الثانية -

قلنا ياناس : عندنا إقامة سارية المفعول في دولة الكويت قالوا صحيح، لكن الآن الدخول إليها أو الخروج منها يتوقّف على قبول السفارة العراقية في عمان لدخولك أو خروجك! !

تمتمت: أي دول عربية. هذه. وأيّ بغداد العروبة هذه.؟!

كله كلام في كلام!

المهم: ذهبت إلى السفارة العراقية، فوجدت جموعا غفيرة ممن تقطّعت بهم السبل أمامها، طالبين الإذن لهم بدخول الكويت لكن من دون استجابة لنا نحن الغزاويين، حملة وثيقة السفر المصرية.

وفي آخر اليوم المذلّ يقولون: الموافقة لم تصل من بغداد حتى مرور أكثر من شهر ونصف الشهر ونحن أهل غزة «مرميين» أمام السفارة بانتظار الحصول على فيزا دخول الكويت براً وبعد حوالي 40 يوما من الانتظار المهين أمام السفارة العراقية في عمان الأردن. وبينما أنا أقرأ صحيفة يومية أردنية وأنا جالس على الرصيف أمامها وقعت عيناي على صورة وزير الزراعة الأردني الدكتور سليمان عربيات، الذي كان قد جاء الكويت قبل عدة سنوات بدعوة من جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية لحضور مؤتمر زراعي عربي باعتباره رئيس نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين أيام شبابه فتوجّهت إلى مقرّ وزارة الزراعة الأردنية في عمان وطلبت مقابلته فأذن لي بعدما عرّفته أو ذكّرته بنفسي هاتفياً. أنا الصحافي الزراعي. الذي عملت معك مقابلة زراعية في الكويت، فذكرني الرجل ورحّب بي في وطني الأردن وبين أهلي كما قال!

دخلت مكتبه الوزاري الوثير وشرحت له وضعي الصعب؛ طالباً منه مساعدتي لدى السفير العراقي في عمان لمنحي فيزا دخول إلى الكويت وبالفعل اتصل بالسفير العراقي وأنا في مكتبه ورجاه أن يأذن لي باعتباري «نقابي زراعي عربي واع مستنير صديق شخصي له».

ذهبت إلى السفارة التي صار حراسها يعرفونني من كثرة الوقوف وأحياناً الجلوس أمام بوابتها المقفلة، وبعد أخذ وردّ وعندي موعد مع السفير. لا ماعندكاش وسؤال وجواب واتصال وانقطاع أدخلوني إلى غرفة القنصل العراقي الذي أُجبر غصبا عنه على إعطائي فيزا دخول إلى الكويت بأمر مباشر وصريح من سفيره العراقي الصديق الصدوق لوزير الزراعة الأردني سليمان عربيات، وبالفعل ركبت الباص متوجهاً إلى الحدود الأردنية العراقية ودخلت الكويت عبر العراق. بعد استغراب الأردنيين أكثر من العراقيين، الموظفين المداومين هناك، كيف فلسطيني (غزاوي) يدخل أراضي الكويت في هذه الظروف؟!

لكن السلطات أدرى!

ويالهول ما رأيت السيارات الخارجة من الكويت، قاصدة الأردن طوال الطريق من الكويت إلى العبدلي فالبصرة. ثم الأردن لم تنقطع كانت أشبه بقطار لا نهاية لعرباته المحمّلة بالركاب والبضائع.

والجنود العراقيون هائمون على وجوههم متناثرون هنا وهناك على جانبي الطريق. يلتهمون الرّقي!

تخيّلتها هجرة ثالثة للفلسطينيين. أقصد نكبة ثالثة لهم!

لم تكن هناك سيارة مدنية متّجهة إلى الكويت سوى السيارة التي ركبتها مع فلسطينيين يحملون جوازات سفر أردنية.

من الحدود الأردنية العراقية إلى الكويت، فقد كنت أول فلسطيني يحمل وثيقة سفر مصرية يدخل الكويت بعد احتلالها العراقي البغيض في 2/8/1990 لنبدأ رحلة جديدة من العذاب وصفّ الطوابير أنا وأولادي الصغار. عصام وعلاء -الله يرحمه - لتأمين لقمة العيش رحلة طويلة صعبة ومرّة استمرت زهاء سبعة أشهر كدت أُقتل خلالها من الجنود العراقيين حتى فرَّجها اللّه وتحرَّرت الكويت من براثن الغزاة من جيش صدام البغيض. وعادت الكويت لأهلها حرّة أبية في فبراير من العام 1991 أي قبل اثنين وثلاثين عاما بالتمام والكمال

مبروك يا كويت وعقبال فلسطين!

