غزة المحاصرة ترد عدوان وإرهاب إسرائيل

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الهمجي على قطاع غزة المحاصر، أمس، فيما أعلنت حركة «الجهاد الإسلامي» إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية ردا على اغتيال القيادي بالحركة تيسير الجعبري، الجمعة، حيث أصيب 4 إسرائيليين وأكدت تل أبيب أنها تستعد لأيام طويلة من العمليات العسكرية.

وقد أطلقت حركة «الجهاد صباح أمس رشقة جديدة من الصواريخ بعد ساعات من الهدوء الحذر، في حين نفذت طائرات مسيرة إسرائيلية غارات جديدة على أراض زراعية في المحافظات الخمس بقطاع غزة، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية، وطلعات استعراضية في عرض البحر.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما طائرات الاحتلال دراجة نارية بحي الشجاعية شرق غزة.

ودوت صافرات الإنذار دوت مجددا في عسقلان والمستوطنات المتاخمة للحدود مع غزة، وذلك بعد إطلاق رشقة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، في حين أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق شواطئ عسقلان وأسدود وبلماخيم وزيكيم.

لا وساطات

وقال جيش الاحتلال إن نحو 130 قذيفة عبرت الحدود أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي اعترضت القبة الحديدية 60 منها، وإنه نفذ 30 غارة على أكثر من 40 هدفا تابعا للجهاد الاسلامي بواسطة 55 صاروخا وقذيفة. وأكد جيش الاحتلال أنه يستعد «لأيام طويلة من العمليات العسكرية لنحو أسبوع، وإذا لزم الأمر ستكون أطول». وأشار المتحدث باسمه إلى أن إسرائيل لا تجري أي مفاوضات الوقت الحالي، كما أكد مصدر في الجهاد الإسلامي للجزيرة أنه لا حديث عن تهدئة أو وساطات حتى الآن وأن الوضع يتجه للتصعيد.

وتشير المعلومات المتوافرة من الجهات الرسمية في القدس المحتلة إلى أن 40 إسرائيليا تم إسعافهم خلال الساعات الماضية، ولكن معظمهم أصيب إما نتيجة التدافع خلال الركض إلى الملاجئ، أو بسبب الرعب.

وأمرت سلطات الاحتلال مواطنيها، بالمناطق المتاخمة للقطاع في شريط بعمق 40 كيلومترا، بالالتزام بتوجيهات الجيش والبقاء على مقربة من الملاجئ والغرف المحصنة تحسبا من تعرض مناطقهم لإطلاق نار وصواريخ من القطاع. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إلغاء جميع الأنشطة التعليمية على مسافة 80 كيلومترا من غزة.

شهداء وجرحى

وفي وقت مبكر من فجر أمست، قصفت مقاتلات إسرائيلية موقعا للفصائل الفلسطينية بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبعد تنفيذ قوات الاحتلال غارات ليلية، أفيد بأن 5 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، أصيبوا في قصف استهدف منطقة الشعف شرقي مدينة غزة.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 11 فلسطينيا بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وإصابة 75، في حين رفعت الوزارة حالة التأهب والاستعداد في كافة مستشفيات القطاع في أعقاب الغارات الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، إن الإسعافات والمستشفيات في غزة في حالة استنفار للتعامل مع الوضع المتأزم. وأشار القدرة إلى أن المؤسسات الصحية في غزة تعاني من نقص جراء الحصار الإسرائيلي خلال الأعوام الـ 15 الماضية.

وكان جيش الاحتلال أعلن في بيان بدء عملية عسكرية في قطاع غزة تحت اسم «الفجر الصادق» استهدف فيها مواقع وشخصيات قيادية تابعة لحركة الجهاد في القطاع.

وأوضح البيان الإسرائيلي أن طائرات حربية استهدفت -خلال عملية مشتركة للجيش وجهاز الشاباك- تيسير الجعبري القيادي البارز في حركة الجهاد مسؤول منطقة شمال القطاع.

وأشار إلى أن الجعبري كان شخصية بارزة في حركة الجهاد، وشغل مناصب مختلفة فيها، من بينها قيادة ملف العمليات ومسؤولية تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين وجنود الجيش.

لا خطوط حمراء

وتوعد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في مقابلة تلفزيونية أجريت معه من طهران الجمعة، كيان الاحتلال بخوض معركة «دون خطوط حمراء» والرد الصاروخي وصولا إلى تل أبيب.

وقال النخالة في مقابلة مع قناة «الميادين» اللبنانية «العدو الصهيوني بدأ هذا العدوان وعليه أن يتوقع قتالنا من دون توقف انشالله حتى النصر. لا مهادنة بعد هذا القصف، لا مهادنة بعد هذا العدوان».

وأكد «لا خطوط حمراء لهذه المعركة .. ستكون تل أبيب أيضا أحد الأهداف التي ستقع تحت طائلة صواريخ المقاومة وكافة المدن الصهيونية».

وتابع النخالة «على مقاتلي الجهاد الإسلامي كافة وعلى مقاتلي المقاومة الفلسطينية أن يقفوا اليوم وقفة رجل واحد في مواجهة هذا العدوان وفي مواجهة هذا الصلف الصهيوني».

