عربيات ودوليات

طالت آلة القتل الإسرائيلية في عدوانها المتواصل على قطاع غزة الطفلة آلاء قدّوم، بينما كانت تلهو أمام منزلها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة حين قصفت طائرات الاحتلال المنطقة دون سابق إنذار.

اخترقت شظية أحد الصواريخ، التي أطلقتها طائرات الاحتلال رأس آلاء ابنة الـ5 سنوات فسقطت على الفور، لتصبح أصغر من التحق بركب الشهداء خلال العدوان. وقال رياض قدّوم جد الشهيدة آلاء إن حفيدته كانت «تستعد للالتحاق بالروضة، وطلبت منا حقيبة وملابس جديدة».. ثم استدرك متسائلا من هول الفجيعة «بأي ذنب قتلت هذه الطفلة البريئة؟!»، داعياً العالم أجمع إلى «توفير الحماية لشعبنا من بطش الاحتلال».

ومع كل تصعيد وعدوان إسرائيلي على قطاع غزة يضع الاحتلال الأطفال ضمن قائمة أهدافه الأولى كما كان عدوان مايو 2021 حين ارتقى 232 فلسطينيا كان بينهم 65 طفلاً.

وبلغ عدد الشهداء الأطفال في فلسطين منذ عام 2000 حتى نهاية العام الماضي 2230 شهيدا، منهم 315 طفلا ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2009، و546 ارتقوا خلال عدوان عام 2014.

