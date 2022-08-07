16 طناً من المتفجرات ألقيت على غزة في اليوم الأول من العدوان

عربيات ودوليات

أفادت صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية، بأن «اليوم الاول من العدوان الذي بدأ باغتيال القيادي في ?حركة الجهاد الاسلامي? تيسير الجعبري، شهد قصف 14 هدفا عائدا لحركة الجهاد الاسلامي استخدم فيه 16 طنا من القنابل والقذائف».

وأشارت الصحيفة، الى أن «جيش الاحتلال استخدم الطائرات الحربية والمدفعية والطائرات المسيرة الهجومية خلال اليوم الاول من العدوان على ?قطاع غزة?».

وفي وقت سابق، ردت فصائل المقاومة الفلسطينية على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وقصفت بالصواريخ المستوطنات المحيطة بقطاع غزة وجنوب ?تل ابيب?. وأعلنت «?سرايا القدس?» الجناح العسكري لـ«حركة الجهاد الإسلامي» في فلسطين، مسؤوليتها عن قصف مدينة تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ.