تايوان تتهم الصين بمحاكاة هجوم على الجزيرة

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أعلن الجيش التايواني أنه رصد طائرات وسفنا صينية عدة تنشط في مضيق تايوان أمس، معتبرا أنها تحاكي هجوما على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان: «إن قوات تايبيه رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الصينية التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، وبعضها عبر الخط الوسط الفاصل، ويعتقد أنها تجري محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسة»، وفقما نقلت «فرانس برس».

ودعا البيت الأبيض الجمعة الصين إلى وقف المناورات العسكريّة التي باشرتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، بغية خفض منسوب التوتر في المنطقة. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: «يمكن للصينيين القيام بالكثير لخفض التوتر من خلال وقف مناوراتهم العسكرية الاستفزازية وتهدئة اللهجة».

وأكد كذلك أن الولايات المتحدة ستواصل اتصالاتها العسكرية على أعلى مستوى مع الصين رغم إعلان بكين تعليق اتفاقات تعاون عدة تشمل هذا المجال أيضا.

من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أنّ بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بإعادة العالم إلى حالة سيطرة «قانون الغاب»، بدلاً من القانون الدولي وقواعد العلاقات الدولية.

وقال وانغ يي في مؤتمر صحافي على هامش اللقاءات الوزارية لمنظمة «آسيان» في كمبوديا: أمس «سندافع بحزم عن سيادة ووحدة الأراضي الصينية وردع المحاولات الأميركية لاستخدام تايوان لمراقبة الصين»، مشدداً على أنّ بكين «ستزيل أوهام قيادة تايوان بشأن احتمال اعتمادها على الولايات المتحدة في سعيها للاستقلال».

وأضاف: «نحن نراعي القانون الدولي والأحكام الرئيسة للعلاقات الدولية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة»، معقباً بأنّ «تجاهل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية سيعيد العالم إلى قانون الغابة».

وتابع: «الولايات المتحدة ستكون حينها أكثر تعجرفاً في معاملة الدول الأخرى من موقع القوة والسيطرة عليها»، مردفاً: «لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بذلك، وعلى جميع الدول أن تتحد لمواجهة ذلك ومنع تراجع الحضارة البشرية».

وأعلنت بكين، الجمعة، أنّها أوقفت التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك الحوار بين كبار القادة العسكريين، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية فرض عقوبات على نانسي بيلوسي وأفراد أسرتها، رداً على «أفعالها الاستفزازية».

