مصر.. حبس 3 ممرضات بتهمة تصوير جثمان نيرة أشرف

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قررت النيابة العامة المصرية حبس 3 ممرضات من الطاقم الطبي لمستشفى المنصورة العام القديم بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية تصوير وتداول مقطع فيديو لجثمان طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، التي قتلها زميلها.

وأشار مصدر مطلع على سير التحقيقات، إلى أن نيابة قسم أول المنصورة التي تحقق في الواقعة توصلت إلى أن 3 ممرضات شاركن في عملية تصوير وتداول مقطع الفيديو لجثمان القتيلة.

وأشار إلى أن التحريات توصلت في البداية للممرضة التي صورت الفيديو وبالقبض عليها اعترفت على زميلتين لها ساعداها في التصوير وتداول الفيديو. ووفقا للمصدر، لم يتبين بعد هدف المتهمات الثلاث من تصوير ونشر الفيديو، إلا أنهن أكدن خلال التحقيقات أنهن لم يقصدن الإساءة أو انتهاك حرمة المجني عليها ولكن لبيان بشاعة الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن الفيديو المتداول شمل تركيب موسيقى حزينة لجذب التعاطف مع المجني عليها، فيما علق مغردون أن الفيديو هدفه الرد على المتعاطفين مع الجاني ولبيان بشاعة جريمته. وحسب المصدر، فسيكون هناك تحرك رسمي لحذف مقطع الفيديو المتداول للمجني عليها.