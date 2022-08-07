بداية مخيبة لليفربول

دوليه

اكتفى ليفربول بالتعادل مع مضيفه فولهام 2-2 أمس في المرحلة الاولى من الموسم الجديد في الدوري الانكليزي. وتقدم فولهام عبر الصربي الكسندر ميتروفيتش (32)، وتعادل ليفربول عبر البرتغالي البديل داروين نونيز (64)، وعاد ميتروفيتش ليسجل الهدف الثاني لفولهام في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل محمد صلاح الكفة في الدقيقة 81.

وكان أرسنال حقق بداية ايجابية بفوزه خارج ملعبه على جاره اللندني كريستال بالاس 2-0 في المباراة الافتتاحية أول من أمس.

وسجل البرازيلي غابريال مارتينيلي (20) ومارك غيهي (85 خطأ في مرمى فريقه) الهدفين.

وثأر ارسنال، الذي حل خامسا الموسم الماضي وسيشارك في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ)، بالتالي لخسارته امام بالاس بالذات بثلاثية نظيفة في ابريل الماضي على الملعب ذاته. في المقابل، مني بالاس بأول خسارة له على ارضه منذ فبراير الماضي.

وخلافا للموسم الماضي الذي بدأه ارسنال بثلاث هزائم تواليا في أسوأ بداية له في الدوري منذ 67 عاما، فإن البداية كانت مختلفة على الرغم من ان ارسنال لم يقدم عرضا مقنعا الا في الدقائق العشرين الاولى.

ويحاول ارسنال هذا الموسم احتلال احد المراكز الاربعة الاولى والمشاركة في دوري ابطال اوروبا بعد غياب دام 7 اعوام. ونقل ارسنال بالتالي عدوى عروضه القوية في المباريات الاستعدادية حيث فاز في جميعها، الى المنافسات الرسمية على الرغم من انه عانى ضغطا كبيرا في الشوط الثاني قبل ان يسجل هدف الاطمئنان.

وشارك المدافع الفرنسي الدولي ويليام صاليبا في اول مباراة رسمية له مع ارسنال على الرغم من انضمامه اليه قبل ثلاث سنوات بعدما اعير الى اندية سانت اتيان ونيس ومرسيليا الفرنسي تباعا في المواسم الاخيرة. وضغط ارسنال في مطلع المباراة واضاع له مارتينيلي فرصة سهلة بعد مجهود فردي رائع من مواطنه غابريال جيزوس عندما سدد من مسافة قريبة خارج الخشبات الثلاث (4).

وعوض مارتينيلي خطأه في مطلع المباراة عندما افتتح التسجيل عندما مرر زينتشنكو غير المراقب كرة رأسية باتجاه البرازيلي ليتابعها الاخير برأسه ايضا داخل الشباك من مسافة قريبة (20). وسنحت فرصة امام بالاس لادراك التعادل عندما سدد المهاجم الفرنسي اودسون ادوار كرة رأسية لكن حارس ارسنال ارون رامسدايل تصدى لها ببراعة (42). واضاع كريستال بالاس فرصة سهلة اخرى عندما انفرد ايبيريشي ايزي برامسدايل، لكن الاخير انقذ مرماه من هدف أكيد (51). واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لارسنال انبرى لها قائد الفريق الجديد النروجي مارتن اوديغارد لكنها مرت الى جانب القائم الايسر (56).

ورمى بالاس بثقله لادراك التعادل، لكنه لم يجد اللاعب الذي ينهي الهجمات قبل ان يوجه ارسنال الضربة القاضية عندما سدد بوكايو ساكا كرة قوية داخل المنطقة ارتطمت بالمدافع غيهي وتحولت داخل شباكه (85).

