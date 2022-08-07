سواريز سجل أول أهدافه

دوليه

سجل الأوروغوياني لويس سواريز أول أهدافه منذ عودته لفريقه ناسيونال، ليساهم في انتصاره بثلاثية نظيفة على رينتيستاس، ضمن الجولة الثانية من مرحلة إياب الدوري الاورغوياني.

وجاء هدف سواريز ليختتم ثلاثية فريقه في المباراة التي أقيمت أول من أمس، وذلك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، الذي أهدر فيه لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وسجل سواريز هدفه الرسمي رقم 13 مع ناسيونال بعد 16 عاما وشهر و3 أيام من خوضه آخر مباراة له بالدوري، قبل أن ينتقل للاحتراف في أوروبا، حيث بدأ مشواره في غرونينغن الهولندي عام 2006. وخلال مسيرته في أوروبا، لعب سواريز أيضا بقميص أياكس وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

