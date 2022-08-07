«الرابطة» ترفض تسجيل لاعبي برشلونة

دوليه

قالت تقارير إسبانية، أول من امس إن رابطة الدوري الإسباني لن تسمح لنادي برشلونة بتسجيل لاعبيه الجدد في الموسم المقبل لحين جمع المزيد من الأموال وموازنة حساباته المالية.

وذكر موقع «سبورت» أن برشلونة لن يكون قادرا على تسجيل كل من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا والمدافع الفرنسي غيوليس كوندي ولاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بالإضافة إلى لاعبين آخرين جددوا عقودهم مؤخرا، مثل عثمان ديمبيلي وسيرغي روبرتو.

وأضاف أن برشلونة بحاجة لتطبيق رافعة اقتصادية رابعة من أجل تعزيز موقفه المالي لأن رابطة الدوري الإسباني لن تسمح له بتسجيل اللاعبين الجدد وقد أبلغ برشلونة بهذا التطور.

وكان رئيس النادي خوان لابورتا قال خلال تقديم لاعب النادي الجديد روبرت ليفاندوفسكي

أول من أمس إن جميع الوثائق اللازمة لتسجيل اللاعبين قد تم إرسالها بالفعل إلى رابطة الدوري الإسباني.

