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دوليه

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انتصار صعب لليون


تجاوز ليون عقبة ضيفه أجاكسيو بصعوبة بفوزه عليه 2-1 أول من أمس في افتتاح منافسات الدوري الفرنسي. وافتتح ليون المرحلة الأولى من «الليغ 1» بتغلبه على أجاكسيو، والتي شهدت تسجيل ألكسندر لاكازيت أول أهدافه بعد عودته إلى النادي الفرنسي قادما من أرسنال الإنكليزي.
وسجل للفائز كل من البرازيلي تيتي (12) وألكسندر لاكازيت (22 من ركلة جزاء).
في المقابل بصم توما مانغاني (31 من ركلة جزاء) على هدف الخاسر الوحيد. وشهدت المواجهة بطاقتين حمراوين لكل من حارس مرمى ليون البرتغالي أنتوني لوبيز (27) ومهاجم أجاكسيو رومان هاموما (45+4).


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