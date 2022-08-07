العربي تسلَّم بطاقة خابا ويهدد الرجاء

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أكد النادي العربي تسلمه البطاقة الدولية للمهاجم المغربي حمزة خابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في الوقت الذي أعلن فيه نادي الرجاء البيضاوي المغربي اجتياز اللاعب للاختبار الطبي بعد الإعلان عن ضمه رسمياً لصفوف النادي البيضاوي. وكان العربي أعلن عن تعاقده رسميا مع خابا في منتصف يونيو الماضي، قبل أن يتراجع اللاعب عن اتفاقه وينضم للرجاء مطلع أغسطس الحالي.



وحذر العربي في بيان على لسان أمين السر العام في النادي فؤاد المزيدي، الرجاء من مشاركة اللاعب في أي مباراة، وقال: في حال مشاركته مع الرجاء سيكون اللاعب قد خرق تعاقده مجددا، وسيخسر الرجاء كل مباراة يشارك فيها لعدم أهليته بالمشاركة، مؤكداً أن خابا وقع رسميا على عقد يربطه بالفريق حتى 2024، مع إمكانية التجديد لعام إضافي. وقال المزيدي: فيما يخص تعاقد نادي الرجاء البيضاوي مع اللاعب حمزة خابا، وادعائه بأن عقده مع النادي العربي يعد مبدئيا، ويمكن فسخه لكونه لم يصل البلاد مطلع أغسطس، الفيفا لم يعترف بهذه التبريرات ولا تنطلي عليه.



وأضاف: النادي العربي لن يتنازل عن حقه في هذه القضية على الإطلاق، وسيستمر في جميع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقه سواء في غرفة فض المنازعات في فيفا أو محكمة كاس.

في المقابل، نشر الرجاء صوراً لخابا وهو يخضع للفحص الطبي الروتيني في النادي قبل دخوله المتوقع للتدريبات خلال الفترة المقبلة. ويؤكد اللاعب وناديه المغربي وجود بند في عقد خابا مع العربي يتيح له التراجع طالما أنه لم يلتحق بمعسكر الفريق المقام في تونس حالياً.

