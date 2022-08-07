الكويت هزم العين ودياً

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تغلب الكويت على العين الإماراتي 3-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس الجمعة في النمسا ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. تقدم الأبيض في الدقيقة الثامنة عن طريق التونسي طه الخنيسي واستمر متقدماً حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف الخنيسي الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وبعدها بـ 3 دقائق قلص أحمد سعيد الفارق بتسجيله الهدف الأول للعين (54)، ثم أضاع التوغولي لابا تودجو ركلة جزاء في الدقيقة 66 مفوتاً فرصة تعديل النتيجة للفريق الإماراتي.

وأضاف فيصل زايد الهدف الثالث للكويت في الدقيقة الأخيرة من المباراة عبر ركلة جزاء.

وكان الأبيض خسر مباراته الودية الأولى أمام فريق بوليسلاف التشيكي 1-3، وسيلعب بعد غد الثلاثاء مع الوحدة الإماراتي لقاءه الودي الثالث في المعسكر.

