القادسية يقدم أوراقه لتسجيل زويد والأنصاري

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يقدم نادي القادسية اليوم الأوراق الرسمية لاتحاد الكرة من أجل قيد الثنائي نايف زويد وطلال الأنصاري في قائمة الفريق للموسم المقبل.

وانتقل زويد إلى القادسية هذا الصيف قادماً من السالمية الذي قدم له عرضاً لمدة موسمين بقيمة 60 ألف دينار، معتمداً على لائحة الاحتراف الجديدة التي أصدرها الاتحاد، كما قدم خيطان هو الآخر عرضاً للاعبه الأنصاري الذي انتقل للقادسية هذا الصيف أيضاً.

من جهة اخرى، سمح القادسية للاعبه التونسي حسام السويسي بالرحيل بعد تلقيه عرضاً من أحد الأندية المغربية، واقترب من استعادة الأردني عدي الصيفي ليكون المحترف الخامس في قائمة الأصفر. ويخطط الجهاز الفني للاستعانة بالصيفي في مركز الظهير أو الجناح الأيمن، على أن يكون لاعب العربي عبدالله الشمالي بديلاً للسويسي في مركز لاعب الوسط الدفاعي. ودخل القادسية في مفاوضات جادة مع ثنائي العربي الشمالي وأحمد إبراهيم اللذين تخلفا عن معسكر فريقهما بسبب مشاكل مالية مع إدارة النادي.

وكتب أحمد إبراهيم على حسابه الشخصي في موقع «انستغرام» أمس: «بعد مشوار طويل في النادي العربي، أشكر الجمهور المحب لهذا الكيان، انتهت مرحلة طويلة حملت فيها من اللحظات الجميلة خلال المراحل السنية حتى الفريق الأول».

وأضاف: «الخروج المر من هذا الكيان لم يكن برغبة مني ولكن للأسف...»

من جانب آخر، خسر القادسية مباراته الودية الثانية في معسكره التدريبي بالقاهرة أمام فريق إف سي زد المصري بنتيجة 1-3. وسجل هدف الأصفر الوحيد اللاعب فهد الأنصاري من ركلة حرة. وهي المباراة الودية الثانية للفريق في المعسكر بعد أن تعادل في الأولى مع السكة الحديد 0-0، وخاض الفريق أمس مباراته الثالثة أمام الساحل السعودي. ولعب الأصفر في الكويت مباراتين وديتين قبل السفر إلى القاهرة فاز فيهما على الفحيحيل 7-0 وعلى خيطان 4-0.

