توقعات قياديي الأندية .. لدوري المحترفين

محلية

من خلال مناقشات مفتوحه مع بعض قياديي الاندية الرياضية التي وافقت علي الاشتراك بمشروع اتحاد القدم المعين في بطولة اطلق عليها دوري المحترفين غصبا عنكم فقد بانت بعض المشاكل التي متوقع حدوثها في اندية كبيرة وصغيرة ... ألا وهي الاتفاق على الامور المالية التي يجب ان تكون بالعقد المبرم من النادي مع اللاعبين...



حيث ان الاندية كانت تعتقد بأن هيئة الرياضة ستساندهم في توفير الرواتب الشهرية بالاضافة الى رواتب اللاعبين الذين يعملون بوزارات الحكومة فقط... لان اللاعبين وموظفي بعض القطاعات الخاصة مثل البنوك لن يرضوا بهذا النظام الهش الذي جاء من طرف هيئة رياضية أهلية تسمى على ما اعتقد: الاتحاد الكويتي لكرة القدم؟



فنحن لا نعلم من له حق اصدار التشريعات الحكومية واجبار تطبيقها علي كل الهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية والتجارية؟ فأرجو ممن يدير الرياضة خلال هذين الشهرين... اوقف ما يحدث من قرارات رياضية غير ملزمة للحكومة لتطبيقها... لان من يصدر القوانين والتشريعات ويصرف الميزانيات هي الحكومة وليس اتحاد القدم المعين بعضهم... فما سيشوق دورينا هذا الموسم ليس المستوى الفني ولكن الازمات والمشاكل والقضايا ما بين اللاعبين وأنديتهم ....



فشكرا لهؤلاء القياديين لتوضيح خطأهم في الموافقة على المشاركة بهذا الدوري للمحترفين ورقيا واعتقد كانت هناك مطالب من بعض الاندية لتأجيل هذا الدوري واسلوب تطبيقه وشروطه لموسم او موسمين قادمين لكي يبدأ قانون الاستثمار وتبدأ الاندية بتحصيل مدخول اضافي لادارة النادي وليس لعبة كرة القدم فقط التي قد لا يكفيها مدخول الاستثمار من تكملة الدوري؟ اتمنى ان يستوعب من يتساءل عن هذا الموضوع بأننا سنلعب افشل دوري بتاريخ الكويت .... والله من وراء القصد.

