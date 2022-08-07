فوز الساحل على الخور

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تغلب الساحل على الخور القطري 2-0 في المباراة الودية التي جمعتهما في تركيا حيث يعسكر الفريقان استعداداً للموسم الجديد.

سجل هدفي الساحل البرازيلي جيوفاني (25)، وعبدالمحسن العجمي (85)، وقدم الفريق أداءً جيداً بقيادة مدربه الوطني محمد دهيليس الذي قاد الفريق إلى الدرجة الممتازة. ويلعب الساحل مباراته الودية الثانية الأربعاء المقبل أمام فريق الخليج السعودي، كما سيواجه ناديي البطائح ودبا الحصن الإماراتيين، قبل العودة للبلاد.

علماً بأن الفريق سيستهل مبارياته في الدوري الممتاز يوم 26 أغسطس بمواجهة القادسية في الجولة الأولى.