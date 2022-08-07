المسلم: السعودية قادرة على استضافة «الألعاب الشتوية»

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أكد المدير العام للمجلس الاولمبي حسين المسلم أن السعودية قادرة على استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية وأن المجلس سيقدم لها دعما مطلقا، معتبرا أن ترشيحها يعتبر خطوة مهمة نحو زيادة شعبية الرياضات الشتوية في منطقة غرب آسيا.

وكان المجلس الأولمبي الآسيوي أعلن الخميس تلقيه طلبا رسميا من السعودية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة عام 2029 في منطقة تروجينا بنيوم، مبديا ترحيبه بهذا الطلب.

وقال المسلم في مقابلة مع قناة العربية: «أعتقد أن أحدا لم يفكر باستضافة دورة ألعاب آسيوية شتوية بهذا الحجم في منطقة الشرق الاوسط خصوصا في منطقة الخليج، إنه تحد ولكن توجد قدرة على هذه الاستضافة، وإذا تمت الاستضافة وحصلت سيكون نجاحا كبيرا وتحديا كبيرا وكذلك إرثا كبيرا.