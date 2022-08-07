لأول مرة.. 31 سعودية سيقدن القطارات بين مدن المملكة

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أعلنت شبكة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية رينفي Renfe أن 31 سيدة سعودية أنهت المرحلة الأولى من التدريبات على قيادة القطارات. وقالت الشبكة في بيان، إن النساء السعوديات تمكن من اجتياز المرحلة التدريبية الأولى، وهي عبارة عن مرحلة نظرية مع إجراء دورات تدريبية في المقصورة من قبل شبكة رينفي على متن قطار الحرمين السريع.



أما المرحلة الثانية فتستمر ما بين 5 إلى 6 أشهر، وفيها تسافر الطالبات كمرافقات لسائقي القطارات المنتظمين، وذلك على متن القطارات التجارية، مع القيادة تحت إشراف مدربي رينفي.

ومن المتوقع أن تبدأ النساء السعوديات القيادة بمفردهن، في منتصف ديسمبر، وبذلك سيكن أول سعوديات في تاريخ السعودية يمارسن هذه المهنة، علماً بأن التدريب النظري بدأ في 13 مارس بمجمل 483 ساعة.



وجرى خلال الفترة التدريبية تدريس مواضيع مثل المعرفة الأساسية للسكك الحديدية، وأنظمة المرور والسلامة، والمخاطر المهنية، وأنظمة مكافحة الحرائق، أو الجوانب الفنية المتعلقة بالقطار والبنية التحتية. ومن بين 31 سائقة طموحة اجتازت بنجاح المرحلة الأولى، كان منهن 6 يعملن في فرع شركة رينفي بالسعودية، ويبلغ متوسط ??أعمارهن 26 عاماً، وهناك 7 من كل 10 حاصلات على دراسات جامعية، وذلك مقارنة بـ 3 من كل 10 من الذكور.

واغتنمت نحو 28 ألف امرأة الفرصة وتقدمن من أجل التدريب، ومن بين تلك المجموعة اختيرت 145 امرأة لإجراء مقابلات شخصية، لكن 34 فقط منهن وصلن إلى المرحلة الأولى من التدريب.



يُذكر أن شركة رينفي الإسبانية هي أكبر مساهم في الكونسورتيوم الذي يدير الخط العالي السرعة بين مكة والمدينة، كما أنها مع المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية كانت مسؤولة عن تدريب أكثر من 130 مواطناً سعودياً على مدار السنوات التسع الماضية.