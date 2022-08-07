المطلوب الأول للعدالة.. هندي اختبأ 30 عاماً ومثَّل في 28 فيلماً

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ورد اسم أوم براكاش المعروف أيضاً باسم باشا ضمن قائمة أكبر المجرمين المطلوبين للعدالة من قبل الشرطة في ولاية هاريانا شمالي الهند.

اختبأ الموظف السابق في الجيش الهندي، والمطلوب بتهمة القتل والسرقة لمدة ثلاثين عاماً، لكنه كان على مرأى من المجتمع في ولاية أوتار براديش المجاورة. هناك، حظي باشا بحياة جديدة تماماً وبوثائق رسمية جديدة، كما أنه تزوج امرأة من تلك المنطقة ورُزق بثلاثة أطفال.



في وقت سابق من هذا الأسبوع انتهت رحلته السعيدة، عندما ألقت الشرطة القبض عليه وهو في عمر الـ 65 عاماً في منزله في أحد الأحياء الفقيرة في مدينة غازي آباد.

وتقول الشرطة إن أوم براكاش مارس الكثير من المهن والأعمال حتى لحظة اعتقاله، فقد عمل سائق شاحنة، وكان يتجول في القرى المجاورة كعضو في فرقة لأداء الأغنيات في المناسبات الدينية، وحتى مثّل في 28 فيلماً محلياً قليل الكلفة وحتى لعب دور شرطي في أحدها.



أوم براكاش معتقل حالياً، ولم يعلق على الاتهامات الموجهة له، لكن مساعد المفتش، فيفيك كومار من فريق العمل الخاص في هاريانا، الذي كان جزءاً من الفريق الذي ألقى القبض عليه، قال ل بي بي سي إن أوم باراكاش يلقي باللوم على شريكه في جريمة قتل وقعت في عام 1992.