إلى مواليد ما بعد 90!

الاخيرة

يزعجني تماماً بل ويرعبني أن أرى كويتياً أو عراقياً ساذجاً أو مسودن أو عميلاً يترحم على حكم أسوأ طاغية -دون مبالغة- بالتاريخ، فالطغاة الآخرون على الأقل أرادوا خدمة شعوبهم فأخطأوا المسار، أما المجرم صدام فقد استقصد بعمد ومع سبق إصرار وتقصد قتل وإجاعة وإبادة الشعب العراقي والشعوب المجاورة التي ابتليت باحتلال بلدانها أو جزء من أراضيها، فلم يبقِ بها صدام حجراً على حجر، بل خراب يسري ودماء تجري...



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لمعلومة من ولد بعد عام 1990 من الكويتيين، بدأ صدام بعد انتهاء حربه على إيران عام 88 بتحضير قواته وتدريبها على احتلال الكويتي قاطبة، وليس الشريط الحدودي، مقابلاً إحسانها بالإساءة، لذا لم تكن تهمة للكويت التي أعلنها في يوليو 1990 من تسبب الكويت بخفض أسعار النفط العالمية !! وتجويع الشعب العراقي !! واحتلال الأراضي العراقية يا للهول إلا أكاذيب فجة لم نوفق للأسف بالرد عليها لعدم وضعنا الرجال المناسبين في الأماكن المناسبة.



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لعلم بعض الكويتيين، فقد أمر الطاغية صدام قواته بإشعال الحرائق في جميع آبار النفط الكويتية ومن ثم فقد كان إطفاء جميع تلك الآبار يحتاج كما ذكر أكبر خبراء إطفاء حرائق النفط بالعالم إلى سنوات طوال ستكون حينها جميع الآبار ومعها المخزون النفطي قد جفت ونضبت دون أن نكون قد صدَّرنا منها شيئاً ومن ثم يتحول بلدنا إلى صحراء قاحلة لولا أن تمخضت العبقرية الكويتية التي سمح لها العمل لفترة قصيرة بعد التحرير قبل العودة السريعة للمسار السابق القامع للأكفاء الأذكياء بفكرة فتح الباب واسعاً أمام شركات العالم ودوله للتسابق في عملية إطفاء الحرائق بشكل متوازٍ، وهو ما جعل السنوات الطوال تنخفض إلى أشهر قليلة كانت كفيلة بحفظ مخزوننا النفطي ومعه بقاء الثراء والرفاه اللذين نعيشهما هذه الأيام.



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آخر محطة:

1- إذا لم تنكروا على صدام جرائمه الكبرى بحق وطننا لأجل الدماء الزكية التي أريقت، فلا أقل من أن تلعنوه لنيته تحويلنا من الغنى والرفاه إلى التصحر والفقر الشديد... وإنما الأعمال بالنيات ونية المجرم صدام كانت كحال أعماله... سوداء سوداء يا ولدي!

2- نحن الأمة الوحيدة في التاريخ التي رفعت بعد تحريرها شعار نريد العودة بالكويت إلى ما كانت عليه قبل الغزو أي العودة لنفس الأخطاء التي أوصلتنا لـ ... الغزو! عفارم.