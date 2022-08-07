الاخيرة

كشف المستور



هنـاك أمـر لـم يكـن مـوجـوداً بالسابق وملاحظـة تكراره بالسنوات الأخيرة على برامج التواصل الاجتماعي وبـيـن ايـادي النـواب وهو سرعة نشـر قـرارات وزاريـة بتعيينـات وتنقلات وترقيات وقبـول استقالات وإنهاء خدمات قبل الاعلان الرسمي، بل قبل وبعد طباعتها مباشرة، والتي من المفترض أن تأخذ طابع السرية إلى حين اعتمادها والاعلان عنها بشكل قانوني، وهـو مـا يبين بأن السرية منعدمة بالدوائر الحكومية ومؤسساتها،



والسبب في ذلك تعيين موظفين عن طريق متنفذين واصحاب حظوة من مسؤولين ونواب، وهذا ما نطلق عليه بالتعيينات البراشوتية، حيث يجعل الموظف الجاسوس ولاءه لسيده الذي وضعه في هذا المكان أو ذاك، وما أكثر الجواسيس المنتشرة بجميع الدوائر الحكومية وهيئاتها، مما جعل خصوصية العمل وسريته مكشوفة وبشكل طبيعي بلا خوف ولا مساءلة من الحكومة التي عليها أن تضبط أمورها وتحاسب مـن يـقـوم بنشر الاوراق الخاصة بالعمل وقبلهـا رفض التعيينات إلا بمعرفتها.

فما يتم من نشر القرارات والرسائل بالمؤسسات الحكومية يقع تحت مصطلح خيانة أمانة، وهي إحدى طرق الفوضي بالبلد والمتسبب باستمرارها الحكومة الراعي الأول لها.



دعـوة للعاقليـن



دعوة لمن يملك العقل الراجح أن يوقف الملاسنات والرسائل الصوتية المصورة الخارجة عن الادب والاخلاق بين المواطن المصري والمواطن الكويتي، التي لا فائدة منهـا سـوى خلق العداوات وشحن الكراهية لغيرهم من مواطني البلدين.

لذلك نرجو من هؤلاء الافراد وقف تبادل الشتائم، وندع أصحاب القرار بالحكومتين المصرية والكويتية العمل بما يرونه مناسبا لأي مشكلة بينهما لا سمح الله.

وستظل مصر شقيقة الكويت، ولا يمكن ان تكون الاجراءات الحكومية سبب عداء بين مصر والكويت، بسبب قلة من الاشخاص يحاول كل منهم إظهار حبه لوطنه بطريقته الخاصة والمرفوضة نهائيا من عقلاء شعبي البلدين لاحتوائها على الاسفاف بالمفردات والتعدي على قيادات البلدين، لنسأل الله سبحانه الهداية للجميع.



النقل الـعـام



أنا شخصياً فرحت عندما شاهدت باصات شركة النقل العام الكويتية تجوب شوارع الكويت بحلتها الجديدة ومنظرها الذي يسر كل من يراها بعد الغيبة الطويلة، التي جعلتني أكتب عن الشركة مقالين، الاول بشهر يناير ????، والثاني بشهر أغسطس ????، اقترحـت بـهـمـا أن تستبدل بباصـاتها القديمـة أخرى جديدة مع تحسين خدماتها، وهو الامر الواجب تحقيقه مع وجود شركات منافسة لها، والحمد الله الذي وفق مجلس الادارة بتحقيق ذلك مع تقديم الشكر والتوفيق لكل من يعمل بالشركة، وعلى رأسهم اعضاء مجلس الادارة المحترمون.



القريـة المنسية



من عهد المغفور له الشيخ جابر الاحمد -طيب الله ثراه- يوجد على شارع الخليج العربي مبنى سمعنا بأنه مشروع القرية التراثية، الذي وضع حجر أساسه المغفور له الشيخ صباح الاحمد، تغمده الله بواسع رحمته، عندما كان رئيساً لمجلس الوزراء، وقد اصبح المبنى الآن اسماً على مسمى من قبل ما ينتهي بسبب مرور سنوات طويلة وهو على هذه الحال المهملة إلى أن تحول من المشروع الحيوي إلى معلم تراثي،



لذلك على الحكومة الموقره الآن إزالة الاسوار المحيطة به ليكون مزارا للمواطنين وضيوف الدولة لمشاهدة بعض مشاريع البلد المستقبلية، ومثلها حديقة الشعب والجزر الكويتية التي لطالما سمعنا عن استغلالها بالمشاريع الحيوية حتى وصلت بنا القناعة بأن أقوال الحكومة أكثر من أفعالها، فمهما تكن هناك اختلافات ومحاكم وقوانين بين الجهات الرسمية والمستثمرين لن يصل هذا التأخير إلى تعطيل تلك المشاريع كل هذه المدة.