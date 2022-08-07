نواب الخدمات.. بلا خدمات!

الأولى

على غير العادة.. جاءت تأثيرات القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بمنع استقبال النواب السابقين أو المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقبلة سريعة وفعالة، حيث سرى بين جموع الناخبين والمتنفذين صعوبة انجاز المعاملات غير القانونية خلال الفترة الحالية.

وتداول مواطنون اعتذار العديد من النواب السابقين والمرشحين عن عدم استقبال معاملات الناخبين تحت سبب مسكرين علينا كل شي، وبين مؤيد ومعارض لمثل هذه النتيجة كانت الآماني الاكبر في الاستمرار بهذا النهج الى ما بعد الانتخابات.



مصادر حكومية أكدت لـالنهار ان الحكومة تعمل على وضع خطة متكاملة لانهاء ظاهرة نائب الخدمات وذلك من خلال التأكيد على الوزراء والقياديين بعدم استقبالهم ولا تسلم معاملاتهم مع تفعيل مكاتب خدمة المواطن بكل جهة حكومية وكذلك التنسيق مع مجلس الأمة القادم بتفعيل لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية لتكون منصة للمواطنين في حال عدم انصافهم او تعرضهم للظلم في الجهات الحكومية.



وذهبت المصادر الى انه سيتم توجيه الوزراء الى اجراء مراجعة وتدقيق على المعاملات الصادرة من القياديين والتأكد من مطابقتها القوانين واللوائح مع محاسبة جميع من يثبت عليه اجراء عمليات استثناء بغير حدود وامكانات صلاحياته.