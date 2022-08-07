أعضاء الفرعيات.. ينسحبون من «أمة 2022»

الأولى

يبدو ان عزوف أفخاذ بعض القبائل عن المشاركة في الانتخابات الفرعية سيجعل حظوظ بعض النواب السابقين صعبة في النجاح في الانتخابات القادمة لذلك ربما يلجأ بعضهم الى الانسحاب مبكرا واعلان عدم الترشح.



واعلن النائب السابق سعود بو صليب اول من امس عدم ترشحه للانتخابات، وسط معلومات من مصادر مطلعة ان عدداً آخر من النواب سيعلنون عدم ترشحهم ومنهم النائب السابق ناصر الدوسري الذي أبدى لبعض من مقربيه انه ليست لديه النية للترشح حتى الآن.



من جهة اخرى لم يحسم التجمع السلفي موقفه حتى الآن باختيار مرشحيه، الا ان من المرجح ان يقوم التجمع بدعم النائب عيسى الكندري في الدائرة الاولى، وفهد المسعود في الثانية، وحمد العبيد في الثالثة، ومبارك الطشة في الرابعة.