غزة.. عشرات الشهداء والجرحى في عدوان إسرائيلي متصاعد

الأولى

دانت الكويت بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الهمجي والمتصاعد على قطاع غزة المحاصر، والذي أدّى إلى استشهاد 15 فلسطينياً بينهم طفلة، وإصابة عشرات آخرين في غارات مكثفة استهدفت المدنيين.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة في دولة فلسطين الشقيقة والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الأشخاص.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا العدوان الغاشم يأتي استمرارا للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال وإصرارا على انتهاكها السافر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بالتحرك الفوري والسريع لوقف تلك الاعتداءات السافرة وضمان احترام سلطات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والتزامها بقرارات الشرعية الدولية. كما دعت إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق مبتهلة الى الله -سبحانه وتعالى- ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



وارتفع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي إلى 15 شهيدا، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة (23 عاما)، وأصيب نحو 90 بجروح مختلفة، في حين هددت إسرائيل بتوسيع نطاق عملياتها في غزة إذا تدخلت حماس ودعمت حركة الجهاد الإسلامي.

وبدأت قوات الاحتلال عدوانها باغتيال، قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، بعد استهدافه بغارة جوية خلال وجوده بشقة سكنية وسط مدينة غزة.



وأكد الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة أنه لا خطوط حمراء لرد الجهاد الإسلامي على العدوان الإسرائيلي.

وقال النخالة في تصريح متلفز: العدو ابتدأ العدوان وعليه أن يترقب ردنا، وسيثبت مقاتلونا أنهم على قدر المسؤولية في مواجهة الصلف الصهيوني.

وأعلنت سرايا القدس إطلاق عملية وحدة الساحات التي بدأت مساء الجمعة ردا على العدوان.

وقالت إنها قصفت تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخا، كما أعلنت عن استهداف آليات إسرائيلية في موقع عسكري في فجة على حدود غزة.



من جهته، وجه وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أمس بمواصلة الهجمات ضد حركة الجهاد الإسلامي في القطاع، فيما لوح متحدث باسم الجيش بالتوسع برا وجوا داخل القطاع.

وبينما أكد جيش الاحتلال أنه يستعد لأيام طويلة من العمليات العسكرية لنحو أسبوع، وإذا لزم الأمر فستكون أطول أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل سيجتمع الليلة لتدارس التصعيد في غزة.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن إسرائيل لا تجري أي مفاوضات الوقت الحالي.