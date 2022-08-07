ذروة الصيف.. رطوبة ورطب!

الأولى

توقع مراقب المحطات في ادارة الارصاد الجوية ضرار العلي ارتفاع الرطوبة النسبية اعتبارا من امس السبت حتى يوم غد الاثنين خاصة على البحر والمناطق الساحلية تصل نسبتها الى اكثر من 90 %.

وقال العلي إنه من المتوقع أن تتحول الرياح الى شمالية غربية تكون نشطة احيانا يوم الثلاثاء المقبل وتقل الرطوبة النسبية.



وأشار إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة يومي الثلاثاء والاربعاء متوقعا أن تصل درجات الحرارة لاكثر من 50 درجة مئوية.

وكانت ادارة الارصاد الجوية اعلنت ان درجات الحرارة تخطت اول من امس الجمعة 50 درجة مئوية.

وافاد ان محطة الجهراء سجلت 52?8 درجة مئوية تلتها العبدلي الزراعية 52?3 والصليبية 52?1 ومحطة الصابرية 51?6 والوفرة الزراعية ومحطة مطار الكويت الدولي 51?5 درجة مئوية.

في مثل هذه الأيام من كل عام تزدان أشجار النخيل في الكويت بنضوج الرطب بأنواعه المختلفة وألوانه المتدرجة بين الأصفر والبني والأحمر والأخضر لتضفي جمالا خلابا حيثما وجدت في البيوت والشوارع والطرق الرئيسة والحدائق والمزارع معلنة بداية جني ثمار فاكهة الصيف.



وبجدارة يتصدر البرحي والإخلاص والسكري أنواع تمور المائدة الكويتية لكن البرحي يتربع على عرش قائمة الطلب ويحتل المركز الأول من مبيعات التمور في الأسواق، أما البريم فمذاقه أكثر حلاوة من البرحي ويوازيه في قيمته الغذائية ويليه السكري ثم الإخلاص.

وتختلف مسميات ثمار محصول النخيل وفقا لمراحل نضج الثمار من بلد إلى آخر، فتسمى في الكويت في أولى مراحله خلالا وأوسطها رطبا وآخرها تمرا، بينما تتم عملية النضج والحصاد خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام.