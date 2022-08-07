في قرار جديد للصيد.. «قراقير» تسمح بهروب الأسماك!

الأولى

أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قراراً بتعديل بعض مواد لائحة التنوع الإحيائي يفرض استبدال «قراقير الصيد» الحالية بأخرى «صديقة للبيئة»، تكون مزودة بفتحة للهروب تفتح تلقائياً بعد مرور فترة زمنية او اي وسيلة أخرى تسمح بهروب الأسماك منها.

كما نص القرار على أنه يتعين تركيب نظام تتبع معتمد (GPS) لجميع معدات وآليات الصيد كالسفن وغيرها، لإحكام عملية الرقابة على كل وسيلة بحرية والإشراف عليها والمتابعة من قبل الجهة مانحة الترخيص، وتربط مع نظام الرقابة التابع للهيئة العامة للبيئة.