البطولات والتضحيات في يوم العاشر من محرّم

إيمانيات

زحف اليوم العاشر بكلِّ ما يحمله من مآسٍ قُدّر للإمام الحسين (عليه السلام) أن يُقاسيها، إلّا أنّه لم يكن جازعاً قانطاً من رحمة الله، بل كان يوصي أهل بيته بالصبر الجميل، ويوصي كلَّ أصحابه أن يتأسّوا به، فضلاً عن التزامه الأخلاقي الرفيع بتلك المبادئ الإنسانية التي حثَّ الإسلامُ عليها، من كراهة ابتدائه القتال، إلّا أن يبدأوا، فهناك سيكون الخيار منحصراً بوجوب الدفاع عن النفس، وقد أشرف بنفسه الزكية على توزيع المهام القتالية لكلِّ واحدٍ من أهل بيته وأنصاره، فكان لزهير بن القين أن يكون قائداً على ميمنة الجيش، فيما كانت الميسرة تحت إمرة حبيب بن مظاهر، أمّا الراية فكانت بيد أخيه أبي الفضل العباس (عليه السلام).

عندما اصطفّ المعسكران للقتال في كربلاء، خرج بعض أصحاب الإمام الحسين (عليه السلام) واستأذنوه ليكلّموا القوم ويعظوهم، وكان منهم برير بن خضير الهمداني؛ حيث أنّه قال: «يا بن رسول الله، أتأذن لي فأخرج إليهم فأكلمهم؟ فأذن له فخرج إليهم، فقال: يا معشر الناس، إنّ الله عزّوجلّ بعث محمّداً بالحقّ بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابها، وقد حيل بينه وبين ابنه. فقالوا: يا برير، قد أكثرت الكلام فاكففْ، فوالله، ليعطش الحسين كما عطش مَن كان قبله».

ومثله ما ورد عن زهير بن القين؛ حيث خرج على فرس له ذنوب شاك في السلاح، فقال: «يا أهل الكوفة، نذار لكم من عذاب الله نذار! إنّ حقّاً على المسلم نصيحة المسلم، ونحن حتى الآن إخوة على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة وكنّا نحن أُمّة وأنتم أُمّة. إنّ الله قد ابتلانا وإياكم بذرية محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، لينظر ما نحن وأنتم عاملون. إنّا ندعوكم إلى نصره وخذلان الطاغية عبيدالله بن زياد. فسبّوه وأثنوا على ابن زياد. فقال لهم: يا عباد الله، إنّ وُلد فاطمة أحقّ بالودّ والنصر من ابن سمية، فإن كنتم لم تنصروهم فأُعيذكم بالله أن تقتلوهم، فلعمري، إنّ يزيد يرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين (عليه السلام). فرماه شمر بسهم وقال: اسكت أسكتَ الله نامتك، أبرمتنا بكثرة كلامك. فقال زهير: يا ابن البوّال على عقبيه ما إيّاك أخاطب، إنما أنت بهيمة، والله، ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين، وأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم».

وهذا بعينه حصل مع سيِّد الشهداء (عليه السلام)، فإنّه عندما قال لهم: «ارجعوا إلى أنفُسكم فعاتبوها، هل يحلّ لكم سفك دمي وانتهاك حرمتي؟! ألست ابن بنت نبيكم وابن ابن عمه وابن أولى الناس بالمؤمنين من أنفُسهم؟! أو ليس حمزة سيِّد الشهداء عم أبي؟! أو لم يبلغكم قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مستبشراً لي ولأخي: هذان سيِّدا شباب الجنّة. أمّا في هذا حاجزٌ لكم عن سفك دمى وانتهاك حرمتي؟! قالوا: ما نعرف شيئاً ممّا تقول».

وما إن أفِلَت شمس العاشر من المحرّم سنة ستين للهجرة حتى استفاقت الأُمّة على هول المصيبة التي وقعت، وهي ترى آخر سبط للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مذبوحاً قد فُصل رأسه عن جسده، وسائر إخوته وأهل بيته كباراً وصغاراً، وأصحابه، تطؤهم الخيل بحوافرها، ونساءه يفررن من مكان إلى مكان، وقد أُحرقت الخيام وسُلبت النِّساء، وأُخذن سبايا من بلد إلى بلد، مع رؤوس ذويهن هدايا إلى طغاة بني أُميّة.

إنّ أبلغ الكلمات وأفصح العبارات، وأرجح العقول والأفكار لتقف عاجزة عن وصف جانب من جوانب هذه المأساة، التي لم يأتِ بمثلها التاريخ. لعلّ من أهمّ الوسائل التي أراد الله سبحانه أن يستخدمها في إحداث الإصلاح الشامل هو جانب المأساة في واقعة عاشوراء، والمظلوم المحقّ يكسب تعاطف جميع أفراد المجتمع على اختلاف ميولهم، واتجاهاتهم، وأعمارهم، وثقافاتهم، فكيف إذا كانت المظلومية بهذه الصورة التي يعجز عنها الوصف!

إنّ الإمام الحسين (عليه السلام) كان عالماً عاملاً بكلِّ ما للكلمة من معنى، وكان بصدد تطبيق الأحكام الإسلامية.

إنّ الإمام (عليه السلام) هو شخصية رسالية أبيّة، وفي الوقت نفسه شخصية منطقية وعقلانية، وهو بالرغم من رفضه الصلح كان بصدد اتّخاذ أفضل موقف متناسب مع الأوضاع الزمانية والمكانية المختلفة. فالإمام (عليه السلام) بعد أنّ طُرحت حلول للمصالحة والمسالمة؛ رأى أخيراً أنّ العدو يريد له الذلّ والهوان، فبناءً على ما ندّعيه من ثورية الإمام (عليه السلام) وإبائه الضيم، حان الوقت الآن وفي يوم عاشوراء أن يعلن الإمام (عليه السلام) عن موقفه، فنادى: «ألا وإنّ الدّعي وابن الدّعي قد ركز بين اثنتين، بين السلّة والذلّة، هيهات منّا الذلّة»، ثمّ قال: «ألا قد أعذرت وأنذرت، ألا وإنّي زاحف بهذه الأسرة مع قلّة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر».

فإذا كان الإمام الحسين (عليه السلام) قد سلّم نفسه وأصحابه للشهادة، فإنّما فعل ذلك بعد أن أظهر التجاوب والحلم الكثير معهم، واستخدم جميع الطُّرق التي تحول دون تحقق تلك الواقعة من إلقاء الحجج، وتأنيب الضمائر وما شاكل ذلك، ولكنّ العدو قد أظهر القسوة والشدّة والإلحاح والإصرار، ولم يقنعوا إلّا باستسلام الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه؛ حينئذٍ لم يكن الإمام (عليه السلام) ليقبل العار والذلّة، وكان مستعداً لأن يبذل نفسه في سبيل أهدافه المقدّسة بوصفه الزعيم الديني والقائد الثوري الأبيّ.

ذكر الإمام الصادق (عليه السلام) السبب الذي جعل يوم عاشوراء يوم حزن وبكاء دون غيره، يقول عبدالله بن الفضل الهاشمي: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): يا بن رسول الله، كيف أصبح يوم عاشوراء يوم مصيبة وغمّ وجزع وبكاء، دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، واليوم الذي ماتت فيه فاطمة، واليوم الذي قُتل فيه أمير المؤمنين، واليوم الذي قُتل فيه الحسن (عليه السلام) بالسم؟

قال: إنّ يوم قتل الحسين (عليه السلام) أعظم مصيبة من جميع سائر الأيّام، وذلك أنّ أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم خلق الله كانوا خمسة.. فلما قُتل الحسين لم يكن بقي من أصحاب الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوة؛ فكان ذهابه كذهاب جميعهم، كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم؛ فلذلك صار يومه أعظم الأيّام مصيبة».

فالإمام (عليه السلام) يعلل أنّ استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) هو بنفسه مصيبة تستدعي الحزن والبكاء؛ لأنّه البقية الباقية من أهل الكساء، وبقتله ماتوا جميعاً، فالبكاء والحزن ليس شعاراً مرحلياً، وإنّما هو شعار كربلاء لذاتها ونفسها؛ لأنّ فيها قُتل سيِّد شباب أهل الجنّة.

