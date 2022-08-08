الفارس لـ «النهار»: دمج القطاع النفطي على طاولة «البترول»

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كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس عن أن قضية الدمج سيعرض قريباً على مجلس ادارة المؤسسة.



وحول المدة الزمنية التي سيستغرقها اتمام عملية الدمج، أشار الوزير لـ النهار أنه بعد العرض على مجلس إدارة مؤسسة البترول سيتم تحديد الخطة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.



وعما إذا كان الدمج سيتضمن 3 كيانات فقط، بين الفارس أن المستشار والفريق المشرف على الملف يستعرض كل الخيارات.

وكان الوزير الفارس قد أشار في وقت سابق إلى أن إعادة هيكلة القطاع النفطي ستكون تحت نظر مسؤولي القطاع بعد التشكيل الحكومي.

