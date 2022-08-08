850 ديناراً الحد الاقصى لاستقدام العمالة

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، قراراً بتحديد الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية غير شاملة لتذكرة السفر.

وجاء في القرار «يكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية من الفلبين 850 ديناراً، ومن الهند وسريلانكا ونيبال 700 دينار، ومن دول أفريقيا 500 دينار، أما بالنسبة للجواز الخاص» فيبلغ السعر غير شامل لتذكرة السفر 350 دينارا.

فيما أعاد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك برئاسته وعضوية كل من الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك، وممثل عن كل من وزارة الصحة ووزارة الإعلام، وممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.

وتضمن التشكيل أيضاً ممثلين عن كل من الهيئة العامة للبيئة، وهيئة الصناعة، وبلدية الكويت، والجمارك، وغرفة التجارة والصناعة، واتحاد الجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك الأهلية.

