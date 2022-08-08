شركات عائلية تغازل البورصة

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ«النهار» عن سعي شركات عائلية للإدراج في بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة، مبينة أن إجراءات إدراج تلك الشركات من شأنه تعزيز تنافسية السوق بالنسبة لبقية الأسواق العالمية.

وبينت المصادر أن تلك التوجهات تأتي في ظل الظروف العالمية والإقليمية الحالية التي تواجه الأسواق حالياً والتي تجعل من الإدراج أحد الوسائل لتعزيز القيمة المضافة للمساهمين ورفع العوائد المتوقعة منها.

وكانت شركة صناعات الغانم ومن خلال رئيسها التنفيذي قتيبة الغانم قد أعلنت عن توجهها لدراسة طرح حصة الأقلية من مجموعة قتيبة الغانم «صناعات الغانم» للاكتتاب العام في السوق الأول لبورصة الكويت، مشيراً إلى أن الانضباط والتدقيق يعد جزءاً أساسياً في رحلة الاكتتاب العام الذي سيسهم في تعزيز مكانتنا لتحقيق الخطط التوسعية الطموحة، بالإضافة إلى كتاب الخبراء الذين يجدون أن الاكتتاب العام هو أحد أفضل الممارسات لإضفاء الطابع المؤسسي على الشركات العائلية والذي يسهم على استدامتها على المدى الطويل.

وأضاف الغانم: أن لوائح الشفافية المرتبطة بالاكتتاب العام ودخول مساهمين جدد مع خبرات وآراء مختلفة ومستقلة في تعزيز عملية الحوكمة، خاصة عند تضافر جهود مستثمرين إقليميين وعالميين للمشاركة في نمو الشركة وكسب قيمة مضافة.

وبين أننا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في تطور أسواق رأس المال في المنطقة والتي أصبحت اهتمام المستثمرين في جميع أرجاء العالم، وقد تجلى ذلك في عدد من عمليات الاكتتاب التي حظيت بنجاح منقطع النظير، ما يؤكد موائمة البيئة لاتخاذنا مثل هذه الخطوة.

وأضاف: قررنا المضي قدما في دراسة هذا الموضوع إيماناً منه بأنه سيعزز في تطوير واستمرار أعمالنا بشكل مستدام.

وقد أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 20?01 نقطة ليبلغ مستوى 74?7712 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?26 في المئة.

وتم تداول 157?8 مليون سهم عبر 7468 صفقة نقدية بقيمة 28?9 مليون دينار وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7?12 نقطة ليبلغ مستوى 5878?86 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?12 في المئة من خلال تداول 110?8 مليون سهم عبر 4239 صفقة نقدية بقيمة 11?8 مليون دينار.



كما انخفض مؤشر السوق الأول 31?2 نقطة ليبلغ مستوى 8589?68 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?36 في المئة من خلال تداول 47 مليون سهم عبر 3229 صفقة بقيمة 17 مليون دينار. وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 7?6 نقاط ليبلغ مستوى 6170?99 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?12 في المئة من خلال تداول 95 مليون سهم عبر 3138 صفقة نقدية بقيمة 10?9 ملايين دينار.

