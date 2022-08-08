حبوب أوكرانيا.. إبحار وسط الألغام بآلاف الأطنان

مال وأعمال

يبدو الإبحار بسفينة شحن ضخمة محملة بآلاف الأطنان من الحبوب انطلاقاً من ميناء دولة تمزّقها الحرب لخوض المياه المزروعة بالألغام أمراً صعباً للغاية

إلا أن السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا منذ 24 فبراير لن ترسو كما كان متوقعا، وفق ما أفادت السفارة الأوكرانية في لبنان لوكالة فرانس برس.

وغادرت سفينة الشحن «رازوني» التي ترفع علم سيراليون، ميناء أوديسا على البحر الأسود محملة بـ 26 ألف طن من الذرة بعد توقيع روسيا وأوكرانيا اتفاقيتين منفصلتين بوساطة تركيا وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد مصدر رسمي مطلع لفرانس برس أن من المحتمل ألا ترسو السفينة في لبنان إذا تمكنت من بيع شحنتها إلى تاجر في بلد آخر.

وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته أن «السفينة لن تذهب إلى لبنان إلا في حالة واحدة.. إذا اشترى تاجر شحنتها»..

