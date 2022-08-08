«الكويتية» تطلق أحدث قوائم الطعام الجديدة على متن طائراتها

مال وأعمال

أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية قوائم الطعام الجديدة، والتي سيتم طرحها قريباً على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية، لتناسب جميع أذواق المسافرين الكرام وتلبي رغباتهم، حيث أقامت الشركة عرضاً لهذه القوائم بحضور عدد كبير من الطهاة المتخصصين والخبراء ومسؤولي الفنادق العالمية لتقييم أحدث ما أطلقته الشركة من قوائم متنوعة ومتميزة، والذين ابدوا اعجابهم بالقوائم التي أعدّت على أيدي أمهر الكوادر الوطنية.

وبهذه المناسبة، قال مدير دائرة خدمة العملاء في الشركة مشعل المطيري: «إن إطلاق الخطوط الجوية الكويتية لقوائم الطعام الجديدة يأتي ضمن حرص الشركة في تقديم وتوفير خدمات متنوعة ومختلفة لعملائها الكرام وبما يتماشى مع خططها الاستراتيجية نحو تطوير وتحسين المنظومة بالكامل بما يلبي احتياجات وطموحات عملائنا الأعزاء ويحقق الأهداف المنشودة التي تصل بالطائر الأزرق إلى آفاقٍ أرحب».

وأضاف المطيري قائلاً: «تعد دعوة الطهاة ومسؤولي الفنادق من التجارب الجديدة والفريدة من نوعها إذ إن ذلك يقيس مدى الذوق العام للطعام المقدم للمسافرين في القوائم الجديدة ويمنحنا الفرصة لإعادة طرح منتجات متميزة وجديدة ومأكولات ومشروبات لذيذة وشهية تناسب بكل الاذواق وتحسّن من تجربة المسافر الكريم وتلبّي رغبته بالاستمتاع برحلة مرفّهة ومريحة على متن طائرات الناقل الوطني الحديثة بالكامل».

وتابع المطيري: «تولي الخطوط الجوية الكويتية اهتماماً بالغاً بكل التفاصيل الدقيقة لخدمة العميل العزيز ولا تألو جهداً بتقديم وتوفير كل ما هو مبتكر وفريد من نوعه، كذلك فإنها تسعى جاهدة بأن تصل إلى أعلى درجات التميّز بالخدمة منذ دخول المسافر إلى مبنى الركاب رقم 4 مروراً بإنهاء إجراءات السفر بكل مرونة وانسيابية وصولاً إلى الصعود على متن الطائرة وتلقّي أفضل الخدمات من خلال كوادرنا الذين يمتلكون خبرة واسعة في مجال الطيران والضيافة».

واختتم المطيري تصريحه بتقديم جزيل الشكر ووافر الامتنان لمديري الفنادق العالمية وللطهاة المشهورين على تلبيتهم دعوة الشركة والمشاركة في هذا الحدث المهم، معرباً عن أمله بأن تنال القوائم الجديدة اعجاب المسافرين وتمنحهم تجربة سفر ممتعة.

