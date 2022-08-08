«كامكو إنفست» حققت 4.6 ملايين دينار أرباحاً في النصف الأول

مال وأعمال

أعلنت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، عن بياناتها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022. فقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 4.6 ملايين دينار كويتي (ربحية السهم 13.57 فلساً) مقابل أرباح بقيمة 6.3 ملايين دينار كويتي في نفس الفترة من العام 2021 (ربحية السهم 18.41 فلساً). وكانت الشركة قد حققت أرباحاً صافية خلال الربع الثاني بلغت مليون دينار كويتي (ربحية السهم 3.04 فلوس) مقابل أرباح بقيمة 4.8 ملايين دينار كويتي في الربع الثاني من العام 2021 (ربحية السهم 13.89 فلساً).

وقد بلغت إجمالي الإيرادات 14.0 مليون دينار كويتي (النصف الأول 2021: 15.9 مليون دينار كويتي) متأثرة إيجاباً بارتفاع ايرادات الرسوم والعمولات بالإضافة إلى أداء محفظة استثمارات الشركة التي نمت بوتيرة أقل مقارنة مع النصف الأول من العام 2021. فقد ارتفعت ايرادات الرسوم والعمولات بنسبة 23.1% مقارنة بالنصف الأول 2021 لتصل إلى 10.6 ملايين دينار كويتي، ما يمثل 75.6% من إجمالي الإيرادات.

وبلغ حجم الأصول المدارة 13.8 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2022 في المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة لصالح العملاء. فقد واصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداءً فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها، حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري أداء بلغ 12.76% منذ بداية العام ليكون بذلك أفضل صناديق الأسهم المدارة أداء. فيما حقق صندوق الدرة الإسلامي 7.35% ليكون أفضل صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية أداء خلال فترة الأشهر الستة.

كما ارتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى ما يقرب من 1.7 مليار دولار أميركي بمساحة إجمالية تبلغ 3.75 ملايين قدم مربعة وبتوزيعات سنوية بمعدل 7.8% للمستثمرين.

من جهة أخرى، ما زال تركيز فريق إدارة أصول الملكية الخاصة على تنفيذ خطط التخارج من الشركات التي تستثمر بها صناديق الملكية الخاصة. ويعمل الفريق على دراسة عدد من صفقات الملكية الخاصة بالإضافة إلى العديد من المبادرات والمنتجات الاستثمارية الجديدة.

واصل فريق الاستثمارات المصرفية تقديم المشورة للعملاء والعمل على عدد من الصفقات سواء في أسواق رأسمال الدين أو أسواق رأسمال الأسهم أو الدمج والاستحواذ والتي يتوقع اتمامها خلال العام. وقد تمكن الفريق خلال النصف الأول من اتمام أربع صفقات دمج واستحواذ لصالح العملاء والمشاركة في عملية إصدار صكوك بالإضافة إلى طرح خاص لإحدى الشركات العائلية في الكويت.

واستمرت شركة الأولى للوساطة المالية، ذراع الوساطة المالية، في تحسين وضعها التنافسي وتمكنت من استقطاب عملاء جدد من مؤسسات وأفراد مستفيدة من خدمات التداول الالكتروني.

وفي معرض حديثه عن النتائج المالية قال فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي: «نحن سعداء بهذه النتائج التي تعكس جودة الإيرادات، حيث تمثل إيرادات الرسوم والعمولات النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات. ورغم التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية خلال هذه الفترة إلا أن نموذج أعمالنا وتنوع خدماتنا والأداء التنافسي لمنتجاتنا ساهمت في تحقيق نمو في إيرادات الرسوم والعمولات وفي تعزيز مركزنا المالي».

