«بيتك» يمنح عملاءه فرص الفوز بباقات لحضور كأس العالم في قطر

مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حملة «البطاقة في ملعبك مع VISA» التي تتيح للعملاء فرص الفوز بجوائز باقات لحضور كأس العالم 2022 في قطر، وذلك ضمن اطار حرصه على مواصلة تميزه في منح العملاء قيمة مضافة ومميزات فريدة عند استخدام بطاقات «بيتك» في عمليات الشراء.

وأوضح المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك»- طلال العربيد، ان مجموع الرابحين في حملة «البطاقة في ملعبك مع VISA» هو 16 فائزا، من بينهم 4 فائزين من فئة عملاء حسابي للشباب. وعن باقات الجوائز، أشار العربيد الى ان كل فائز يحصل على باقة لحضور احدى مباريات فيفا كأس العالم قطر 2022، تتضمن اصطحاب مرافق واحد، ورحلة ذهاب وعودة إلى العاصمة القطرية الدوحة لمدة 3 أيام على متن طائرة خاصة، وإقامة لمدة ليلتين في فندق 5 نجوم، ومواصلات من وإلى مطار الدوحة والملعب، وحضور مباراة كأس العالم ربع النهائي أو نصف النهائي في كبينة خاصة للفائز والمرافق.

وأضاف العربيد ان العمليات الشرائية المؤهلة لدخول السحب تشمل جميع العمليات الشرائية التي تتم عن طريق بطاقات «بيتك» فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية عبر الانترنت محلياً وعالمياً أثناء فترة الحملة، وكذلك جميع العمليات الشرائية التي تتم عن طريق بطاقات «بيتك» فيزا السحب الآلي من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية عبر الانترنت عالمياً فقط أثناء فترة الحملة. وعن آلية التأهل لدخول السحب، أوضح العربيد ان العميل يحصل على فرصة واحدة لدخول السحب مع كل 1 د.ك من مجموع قيمة العمليات الشرائية المحلية (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية عبر الانترنت بالدينار الكويتي). كما يحصل العميل على 10 فرص لدخول السحب مع كل 1 د.ك من مجموع قيمة العمليات الشرائية خارج الكويت (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية عبر الانترنت بالعملات الأجنبية)، وذلك خلال مدة الحملة التي تنتهي في 18 سبتمبر 2022.

وأشار العربيد الى ان اطلاق حملة «البطاقة في ملعبك مع VISA» يسهم في منح العملاء تجربة مصرفية مميزة وفرص فوز لدى استخدامهم بطاقات Visa «بيتك»، كما ان ربط الجائزة بامكانية الاستخدام داخل او خارج الكويت يسهم في تشجيع العملاء على استخدام البطاقات في السوق المحلي، وتنشيط مبيعات التجار، مشددا على مواصلة الجهود بالتعاون مع شركة Visa، لتخطيط وتنفيذ العديد من الحملات، لما لها من مردود ايجابي على مستوى رضا العملاء، وزيادة معدلات الاستخدام، وتوسيع الحصة السوقية لـ «بيتك» في مجال البطاقات المصرفية بمختلف أنواعها.

وأكد العربيد حرص «بيتك» على مواصلة اطلاق الحملات المتميزة التي تعزز تجربة العملاء المصرفية وتلبي تطلعاتهم، وتحافظ على ريادة البنك في سوق البطاقات المصرفية في الكويت.

وأعرب عن اعتزازه بالشراكة المتميزة مع شركة VISA، لاسيما بعد النجاح الكبير لحملات وخدمات «بيتك» وحلول الدفع المبتكرة التي لاقت صدى واسعا في السوق، منوّها بأن الشراكة مع VISA تمثل فرصة لتبني المزيد من حلول المدفوعات الرقمية لإضفاء السهولة والشمولية للارتقاء بتجربة العميل.