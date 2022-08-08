«KIB» يطلق ثلاثة عروض حديثة ومميزة ضمن حملته التمويلية

مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الدولي «KIB» تعزيز خدماته التمويلية بسلسلة من الحملات الترويجية والعروض المتميزة، والتي يقدمها بمجموعة من المزايا الحصرية تلبيةً لمتطلبات واحتياجات عملائه، حيث أعلن البنك عن حملة منتجات التمويل الإسلامي، والتي تتضمن إطلاق ثلاثة عروض على باقاته التمويلية القائمة.

وفي هذه المناسبة، قال مدير أول عمليات الائتمان المصرفي للأفراد في «KIB»، محمد العبيد: «باعتباره من أهم المؤسسات المالية في القطاع المصرفي المحلي التي تتمتع بريادة وخبرة شاملة في مجال التمويل، يحرص البنك على تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، ساعياً باستمرار إلى ابتكار وتطوير حلول تمويلية مرنة، وتقديمها لهم بتسهيلات ومزايا حصرية» ، مشيرا إلى عرض الحملة الأولى من «KIB» ، بعنوان «أنسى قسطك وادفع في 2023» حيث يمنح عملاءه من فئة المواطنين، فرصة خاصة لتأجيل استحقاق أول قسط من المرابحات دون احتساب أرباح إضافية، ولمدة 12 شهراً لمعاملات التمويل الاسكاني (سواء تمويل جديد، أو تحويل/سداد مديونية)، و6 شهور لمعاملات التمويل الاستهلاكي.

أما عن عرض الحملة الثاني فقد أشار العبيد إلى تقديم البنك تمويل بدون أرباح لغاية 25% من المرابحة، مع فتره سداد تصل لغاية 7 سنوات، سارياً لعملاء البنك ممن يرغبون بتحويل مديونياتهم من بنوك أخرى أو الحصول على تمويل إسكاني أو استهلاكي جديد.

وبالنسبة للعرض الثالث من الحملة التمويلية، فهو يمنح عملاء البنك خصم على أرباح مرابحتهم، يزيد كلما زادت قيمة ودائعهم، بشرط أن تصل قيمتها الإجمالية 27,500 د.ك أو أكثر، وألا يقل مبلغ التمويل عن 25,000 د.ك للاستفادة الكاملة من العرض.

وفي ختام تصريحه، نوه العبيد إلى التزام «KIB» بتقديم المشورة المالية للعملاء، وتعريفهم بطبيعة الالتزامات الشهرية المالية المترتبة في حال حصولهم على التمويل، موضحاً لهم جميع الشروط والأحكام الواجب تطبيقها، مع منحهم فترة وافية لمراجعـة عقد التمويل، وذلك لضمان أفضل مستوى من الخدمة، وبما يعزز من ثقة العملاء وولائهم للبنك، بصفته «بنك للحياة».