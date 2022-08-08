«Boubyan Accelerator» يستقطب أكثر من 250 مبادراً

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن انتهاء المرحلة الأولى لبرنامج (Boubyan Accelerator) الذي أطلقه البنك أخيراً بالتعاون مع «DIFC FinTech Hive» التابع لمركز دبي المالي العالمي والذي يهدف إلى تسريع نمو وتوسُّع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بجميع أشكالها وإطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقاتها بتميز ونجاح.

وأعرب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري عن فخر البنك بإطلاق البرنامج ليكون بذلك أول بنك يطلق مُسرعة اعمال للشركات الناشئة الإقليمية التي تتطلع للعمل في الكويت لمساعدتهم على إطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقها ، و أضاف أنه قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى للبرنامج وهي مرحلة تقديم الطلبات و مراجعتها وعمل المقابلات مع المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط ، وسيتم الاعلان قريبا عن المتقدمين الذين سينتقلون الى المرحله التاليه من البرنامج.

وأضاف «منذ تعاوننا مع DIFC FinTech Hive لإطلاق برنامج (Boubyan Accelerator) الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الكويت كان هدفنا ترسيخ استراتيجية بنك بوبيان وخطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في الكويت وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال».

وتقدم للمشاركة في البرنامج منذ تم الإعلان عنه في مايو الماضي أكثر من 250 مشروعا وشركة ناشئة من الكويت ودول الخليج في مختلف المجالات لاسيما التكنولوجيا المالية والتعليم والعقارات وغيرها حيث تمت تصفيتهم الى 30 مشروع تم اختيار 10 منهم بعد اجراء اللقاءات اللازمة للاختيار.

وأوضح التويجري انه من خلال (Boubyan Accelerator) سيعمل بنك بوبيان على تطوير خطة العمل الخاصة بالشركة الناشئة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمة، وتقديم العديد من ورش العمل اقامة الفعاليات التي تسمح لأصحاب الشركات الناشئة بالتواصل مع المستثمرين وعرض مشاريعهم إلى جانب مساعدتهم في التسويق والحسابات والإدارة المالية، بالإضافة إلى التواصل مع شركاء ومستثمرين استراتيجيين بالسوق المحلي و الخليجي.

وأضاف ان قطاع الشركات الناشئة لاسيما في مجال التكنولوجيا يشهد نمواً متسارعاً في السنوات الاخيرة مؤكداً ان بنك بوبيان أخذ على عاتقه دعم مختلف المشاريع الشبابية الكويتية في مختلف القطاعات والمجالات وبما يحقق أهدافها في النمو والتوسع مشيراً إلى أن الكثير من التطبيقات والمشاريع الرقمية في الكويت كان للبنك دور رئيس في دعمها ونجاحها.

ونوه التويجري الى ان البنك من خلال البرنامج يسعى لأن يكون له دور إقليمي في دعم الشركات الناشئة خاصة تلك التي تمتلك مبادرات مميزة ومشاريع يمكن أن تحقق نجاحا كبيرا وتحقق الفائدة لمختلف قطاعات المجتمع انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية.

دور بوبيان المميز

من ناحية أخرى قال التويجري « ان إدارة بوبيان تؤمن بالأهمية التي باتت تحتلها الشركات الناشئة مثلها تماماً مثل الشركات العريقة

والمعروفة لاسيما وان هذه الشركات سريعة النمو وتحقق نجاحات كبيرة إذا ما تم منحها الفرصة للانطلاق والنمو». وأكد أن البرنامج سيعمل على تسريع دورة حياة الشركات الناشئة الإبداعية التي بدأت حديثاً دخول السوق الكويتي او تلك التي تنوى الانطلاق وذلك من خلال ضغط سنوات من الخبرة في أشهر قليلة للغاية.

وأضاف التويجري «من هذا المنطلق يسعى البنك إلى توظيف التكنولوجيا بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المالية، وإلى تشجيع الشركات الكويتية الناشئة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا وأن تستفيد

هذه الشركات من خلال عضويتها في برنامج بوبيان من جميع الخبرات والامكانات التي سيضعها بوبيان بين ايديها».

