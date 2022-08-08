«التجاري» صلاح البورنو فاز بحساب النجمة الأسبوعي

مال وأعمال

أجرى البنك التجاري سحبه الأسبوعي على حساب النجمة. وقد تم إجراء السحب يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022 في مبنى البنك الرئيس، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة السيدة/ ابتسام المنيع. وقد قام البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي : سحب حساب النجمة الاسبوعي - جائزة - 5,000 دينار من نصيب الفائز صلاح الدين علي البورنو. ويذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة - 5,000 دينار، وشهرية بقيمة -20,000 دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة - 500,000 دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1,500,000 دينار.

وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500- دينار ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500- دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز.

