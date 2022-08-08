«الخليج»: دراسات نافية للجهالة مع «الأهلي»

مال وأعمال

عقد بنك الخليج مؤتمراً للمحللين والمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الأشهر السته الأولى من العام بمشاركة كل من: راغوناندان مينون– نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة ديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين.

وأدارت الحوار دلال الدوسري – رئيس علاقات المستثمرين وتنظيم المجموعة المالية EFG Hermes.

واستعرض راغو مينون خلال المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للنصف الأول 2022، حيث قال: « لقد واصلنا الزخم الإيجابي الذي بدأناه منذ مطلع عام 2022، ويسرني أن أعلن بأن بنك الخليج حقق صافي ربح بمقدار 30 مليون دينار.

للنصف الأول من عام 2022 أي بزيادة ملحوظة بلغت 83% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ونواصل الأداء القوي في جميع الأعمال كما نحقق تقدماً جيداً من خلال استراتيجية النمو ومبادرات التحول الرقمي. ويعكس مركزنا المالي القوي الجودة العالية لمحفظة قروض البنك والإدارة السليمة لمخاطر الائتمان».

حول آخر التطورات المتعلقة بالتعاون المحتمل بين بنك الخليج والبنك الأهلي الكويتي، علق مينون: «تلقى كلا البنكين اقتراحاً من كبار المساهمين؛ وعلى وجه التحديد شركة الغانم التجارية وشركة بهبهاني للاستثمار وذلك للنظر في إمكانية التعاون بين البنكين مع الحفاظ على الكيانين وتحويل أحدهم إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقد تم عرض الاقتراح على مجلس إدارة بنك الخليج وأعطيت الموافقة على المضي قدماً في إجراءات الدراسة النافية للجهالة للنظر في جدوى هذا الاقتراح بما يعود بالفائدة على مساهمي البنك. وتتطلب هذه الإجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية والجمعية العامة. كما سيتم الإفصاح عن أي تطورات مستقبلية بشأن هذا الأمر».

